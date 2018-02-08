به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری پیش از ظهر امروز در ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به تشریح اهمیت اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور با شرایط اقتصادی موجود پرداخت و اظهار داشت: بیکاری از مشکلات اصلی جامعه امروز است و یکی از اصلی ترین برنامههایی که اقتصاد مقاومتی دنبال میکند، بهبود محیط کسب و کار است.
وی بیان کرد: یکی از فرآیندهای مهم در حوزه بهبود کسب و کار، تولید بر اساس نیاز و ذائقه بازار است که امر باید ضوابط و استانداردهای خاص خود را داشته باشد زیرا اگر کالایی از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار نباشد و نتواند نظر مصرف کننده را جلب کند، هرگز در بازار مصرف توفیقی نخواهد داشت.
معاون رئیسجمهور عنوان کرد: در بسیاری از مسائل اقتصادی، تجربیات متعدد تجربه شده و نباید دوباره راه رفته را تکرار کنیم بنابراین باید بدون تعارف بگوییم که تسهیلات به مواردی اختصاص میدهیم که یا ثروت خارج از عرف یا اشتغال خارج از عرف ایجاد کنند.
وی، جایگاه کشور در حوزه کسب و کار را جایگاهی نامناسب دانست و بیان کرد: اینکه میگوییم استان یزد رتبه سوم کشور را در زمینه کسب و کار دارد مثل این است که در کشوری که فوتبال هیچ جایگاهی ندارد، تیمی بتواند جایگاه اول را کسب کند و این افتخاری نیست.
انصاری با بیان اینکه یکی از مشکلات در حوزه کسب و کار، مداخلات دولت است، افزود: رویکرد ما این است که در مواردی مداخله کنیم که انجام کار برای بخش خصوصی دشوار باشد.
وی تاکید کرد: بر این اساس در تلاشیم تا مداخلات دولت را کم کنیم اما در این زمینه به شجاعت نیاز است که متاسفانه در این زمینه همچنین برای اتخاذ تصمیمهای بزرگ، جسارتی در میان مدیران استانی نیست تا جایی که خود آنها برخی مداخلات را ایجاد می کنند.
انصاری تصریح کرد: اکنون شرایط به گونه ای است که مدیران یا توان رفع مشکلات را ندارند یا می توانند کاری انجام دهند اما کوتاهی می کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در کشور ما تبصرهها بیشتر از موارد قانونی است و در کنار این مشکل، نگاه بیاعتمادی به مردم نیز در برخی دستگاهها حاکم است و این امر سبب شده نتوانیم در حوزه کارآفرینی چندان موفق عمل کنیم بنابراین معتقدیم که مدیران دولتی برای انجام فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار نباید بدبینانه به مردم نگاه کنند.
وی با تأکید بر اینکه باید جسارت اتخاذ تصمیمهای بزرگ را در کشور داشته باشیم، اظهار داشت: این تصمیمها باید بر اساس محاسبات عقلانی باشد حتی اگر مخالفینی داشته باشد.
انصاری بیان کرد: اینکه کشور ایران با ۸۰ میلیون جمعیت به اندازه کشور آمریکا دانشجو داریم، در درون مسئله بیکاری هم بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی مطرح است و وقتی به کیفیت نگاه میکنید میبینید که این فارغالتحصیلان نمیتوانند مشکل کشور را در زمینههای مختلف حل کنند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه برخی از رشتههای دانشگاهی در ابتدا نباید راه اندازی میشد، افزود: چرا این رشتههای نامناسب را حذف نمیکنیم و تا با جسارت خود بتوانیم کاری بزرگ در کشور انجام دهیم و این همان جسارتی است که باید به خرج داده شود اما برای آن اقدامی نمی شود.
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