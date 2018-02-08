به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا قندهاری در نشست تشریح مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه جاری، بیان کرد: این راهپیمایی در سمنان رأس ساعت ۱۰ صبح از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی(ره) با سخنرانی علی مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار میشود و در شاهرود نیز این مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان جمهوری تا میدان آزادی با سخنرانی آیتالله حسینی خراسانی عضو خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مراسم در دامغان رأس ساعت ۱۰:۳۰ از میدان شهدا به سمت میدان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلام حسینیان امامجمعه دامغان و در میامی رأس ساعت ۱۰:۳۰ از میدان بسیج تا میدان امام رضا با سخنرانی حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، گفت: این راهپیمایی در گرمسار نیز رأس ساعت ۱۰:۳۰ از میدان انقلاب به سمت میدان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلام حمید روحانی برقرار است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: در مهدیشهر راهپیمایی ۲۲ بهمن از میدان شهدا تا میدان امام رضا(ع) رأس ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حسنزاده فرمانده سپاه استان سمنان، در آردان از مسجد صاحبالزمان(عج) تا میدان امام خمینی(ره) و مصلا رأس ساعت ۱۰:۳۰ با سخنرانی افشار نادری فرماندار این شهرستان و در سرخه رأس ساعت ۱۰ از میدان ولیعصر(عج) به سمت حسینیه شهدا با سخنرانی فاطمی بصیر امامجمعه سرخه برگزار خواهد شد.
قندهاری بابیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۰ شهر استان سمنان نیز برگزار میشود، تأکید کرد: این مراسم در بسطام ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل امامزاده محمد(ع)، در کلاته خیج رأس ساعت ۱۰ از میدان امام حسین(ع)، در مجن رأس ساعت ۱۰ از حسینیه پائین، در بیارجمند رأس ساعت ۱۰ از میدان امام علی(ع) در رودیان رأس ساعت ۱۱ از مقابل شهرداری، در امیریه رأس ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل مسجد جامع، در دیباج از مقابل میدان امام خمینی(ره) و رأس ساعت ۱۰:۳۰، در کلاته رودبار رأس ساعت ۱۰ از مقابل میدان امام خمینی(ره)، در شهمیرزاد رأس ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل مسجد دروازه، در درجزین ساعت ۱۰:۳۰ از مسجد قائم(عج) و در لاسجرد راس ساعت ۱۲:۳۰ از مسجد شهید بهشتی برگزار می شود.
وی افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن همچنین در ۱۷ بخش و ۳۰ روستای استان سمنان نیز برگزار خواهد شد.
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