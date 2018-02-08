هراز شنبه و یکشنبه به سمت تهران یک طرفه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص محدودیت های ترافیکی پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده شرق استان تهران گفت: تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثناء حاملان مواد سوختنی و فاسدشدنی از ساعت ۶ صبح الی ۲۴ امروز پنجشنبه و روزهای جمعه و شنبه در محور هراز ممنوع است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: همچنین این محدودیت از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه ادامه دارد و نیز تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزهای شنبه و یکشنبه از رودهن به سمت آمل ممنوع است، و همچنین از ساعت ۱۶ الی ۲۴ همان روز با اعلام مأموران مستقر تردد از آب اسک به رودهن در محدوده مشاء به صورت یک طرفه می‌شود.

وی افزود: در محور فیروزکوه نیز تردد کلیه تریلرها به استثناء مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه از قائم‌شهر به تهران ممنوع است، همچنین این محدودیت از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ روز یکشنبه از تهران به قائم‌شهر و بالعکس ممنوع است.