بارش باران در نوار شرقی و غربی کشور/افزایش نسبی دما از دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی کشور، براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، روز شنبه ۱۱ بهمن در ارتفاعات خراسان جنوبی ابرنکی و رگبار پراکنده رخ می‌دهد همچنین در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان و ارتفاعات واقع در شمال غرب افزایش ابر، رگبار برف و وزش باد انتظار می‌رود.

روز یکشنبه ۱۲ بهمن نیز علاوه بر مناطق یاد شده بارش در خراسان رضوی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ادامه دارد.

روز دوشنبه ۱۳ بهمن هم در شمال شرق بارش پراکنده ادامه خواهد داشت و از اواخر وقت روز دوشنبه و طی روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور در شمال غرب غرب سواحل غربی دریای خزر دامنه و ارتفاعات البرز در تهران قزوین البرز سمنان و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش باران و برف رخ خواهد داد.

براساس این گزارش، از روز دوشنبه در اغلب مناطق کشور روند افزایش نسبی دما را خواهیم داشت.

مطابق اعلام سازمان هواشناسی کشور، روزهای شنبه و یکشنبه (۱۱ و ۱۲ بهمن) دریای خزر مواج خواهد بود.

وضعیت هوای تهران طی ۵ روز آینده صاف، تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد شدید و دمای هوا بین ۲ تا ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.