سومین یادواره شهدای روستای آبکش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی پنجشنبه‌شب در آیین سومین یادواره چهار شهید روستای آبکش بخش بردخون شهرستان دیر اظهار داشت: توفیق حضور در محافل و مجالس شهدا رزق معنوی محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: شهدا زنده اند و همواره هدایت‌گر افراد جامعه هستند و این ما هستیم که دل‌هایمان مرده است.

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: جدای از رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی (ره)، یکی از ثمرات بزرگ خون شهیدان سرنگونی نظام ستمشاهی و استقرار انقلاب اسلامی است.

حسینی با بیان اینکه امنیت و استقلال کشورمان در پرتو جانفشانی ایثارگران و شهدا به‌دست آمده است، گفت: در دوران جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، فتنه ۸۸ و در مقابله با داعش اگر فداکاری شهیدان و مدافعان حرم نبود امروز ما سرنوشتی بهتر از کشور افغانستان نداشتیم.

وی تجلیل واقعی از شهدا را حفظ نظام و دفاع از ولایت برشمرد و تصریح کرد: روز ۲۲ بهمن مردم سراسر کشور و استان به‌ویژه مردم شهرستان دیر با مشت های گره کرده جواب یاوه‌گویی‌های ترامپ و کسانی با آنها هم آوایی کرده و خواب سرنگونی نظام را می ببینند را خواهند داد.

تشییع نمادین شهدا، دکلمه خوانی، مداحی و بیان خاطرات دوران دفاع مقدس و تجلیل از خانواده های شهدا از دیگر بخش های این یادواره بود.