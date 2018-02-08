  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۳:۲۹

در شهرستان دیر؛

سومین یادواره شهدای روستای آبکش برگزار شد

سومین یادواره شهدای روستای آبکش برگزار شد

بوشهر - سومین یادواره چهار شهید روستای آبکش بخش بردخون شهرستان دیر با حضور مردم و مسئولان در مسجد سلمان فارسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی پنجشنبه‌شب در آیین سومین یادواره چهار شهید روستای آبکش بخش بردخون شهرستان دیر اظهار داشت: توفیق حضور در محافل  و مجالس شهدا رزق معنوی محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد:  شهدا زنده اند و همواره  هدایت‌گر افراد جامعه هستند و این ما هستیم که دل‌هایمان مرده است.

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: جدای از رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی (ره)، یکی از ثمرات بزرگ خون شهیدان سرنگونی نظام ستمشاهی و استقرار انقلاب اسلامی است.

حسینی  با بیان اینکه امنیت و استقلال  کشورمان در پرتو جانفشانی ایثارگران و شهدا به‌دست آمده است، گفت: در دوران جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، فتنه ۸۸ و در مقابله با داعش اگر فداکاری شهیدان و مدافعان حرم نبود امروز ما سرنوشتی بهتر از کشور افغانستان نداشتیم.

وی تجلیل واقعی از شهدا را حفظ نظام و دفاع از ولایت برشمرد و تصریح کرد: روز ۲۲ بهمن مردم سراسر کشور و استان به‌ویژه مردم شهرستان دیر با مشت های گره کرده جواب یاوه‌گویی‌های ترامپ  و کسانی با آنها هم آوایی  کرده و خواب سرنگونی نظام را می ببینند را خواهند داد.

تشییع نمادین شهدا، دکلمه خوانی، مداحی و بیان خاطرات دوران دفاع مقدس و تجلیل از خانواده های شهدا از دیگر بخش های این یادواره بود.

کد مطلب 4223324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها