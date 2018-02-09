افتتاح ۲طرح عمرانی در گرمسار/ ۹میلیارد تومان هزینه شد

داریوش طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در نهمین روز دهه فجر ساختمان پزشک قانونی گرمسار بااعتبار یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان به بهرهبرداری میرسد، ابراز داشت: این ساختمان که عملیات اجرایی آن در سال ۸۸ آغازشده بود، عصر جمعه با حضور استاندار سمنان و نماینده مردم گرمسار در مجلس در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و شامل مجموعه آزمایشگاه، سالن تشریح و ... افتتاح خواهد شد.
وی بابیان اینکه ساختمان شهرداری گرمسار نیز در زمینی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع و بااعتبار هشت میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: درمجموع برای افتتاح این دو پروژه بالغبر ۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
فرماندار گرمسار بابیان اینکه در نهمین روز دهه فجر ۶۰پروژه گرمسار بااعتباری معادل ۴۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری می رسد، ابراز داشت: عملیات اجرایی هشت پروژه نیز بااعتبار شش میلیارد تومان همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شد.
بهره برداری از طرح های روستایی گرمسار با حضور مسئولان
طاهری بابیان اینکه آیین بهرهبرداری طرح و پروژه عمرانی ۲۱ روستای بخش مرکزی گرمسار روز شنبه هفته آتی آغاز میشود، تصریح کرد: برای افتتاح طرحهایی نظیر همسطح سازی کانال انتقال آب روستایی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر روستایی اعتباری معادل یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان هزینه شده است.
وی ضمن بیان اینکه با برنامهریزیهای صورت گرفته در گرمسار طی سنوات گذشته شاهد مهاجرت معکوس به روستاها هستیم، افزود: هر چه زیرساختهای امکانات رفاهی و اشتغال سطح روستاها افزون شود به همان نسبت آسیبهای اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند لذا تلاشها باید در راستای اقتصادی کردن مناطق کمتر توسعهیافته روستایی باشد.
استاندار سمنان پیش از این در مراسم رونمایی از تندیس چهره های ماندگار این شهرستان نیز شرکت خواهد کرد.
