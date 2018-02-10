سقوط یک جنگنده اف ۱۶ اسرائیلی/ ادعای تل آویو درخصوص پهپاد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش رژیم اشغالگر قدس امروز شنبه مدعی شد که یک پهپاد ایرانی را ساقط کرده و به برخی تأسیسات ایرانی در سوریه نیز یورش برده است.

دفتر رسانه ای ارتش اسرائیل با صدور بیانیه ای ادعا کرده که پهپاد ایرانی وارد حریم هوایی فلسطین اشغالی شده بود. در این بیانیه آمده است که بالگردهای جنگی اسرائیل یک پهپاد ایرانی را که از طریق سوریه حریم هوایی اسرائیل را نقض کرده بود با موفقیت ساقط کرده و در پاسخ به این اقدام هم ارتش اسرائیل تأسیسات ایران در سوریه را هدف قرار داده است.

بر اساس این خبر، سامانه دفاع هوایی سوریه هم در مقابله با این حملات هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار داده است و اسرائیل اعتراف کرده که سامانه دفاعی سوریه چندین بار جنگنده های اسرائیلی را مورد هدف قرار داده اند.

«اویخای ادرعی» سخنگوی عربی ارتش رژیم صهیونیستی هم در توییتر خود اعلام کرده که صدای آژیر در بلندی های اشغالی جولان هم بعد از حمله سامانه دفاعی سوریه به جنگنده های اسرائیلی به صدا در آمده است.

در عین حال رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که یک فروند هلیکوپتر اسرائیلی بر فراز مزارع «شبعا» در لبنان ساقط شد.

بر اساس این گزارش یک فروند «جنگنده اف-۱۶» نیز بر فراز منطقه الجلیل ساقط شد. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که پدافند هوایی ارتش سوریه این جنگنده اسرائیلی را ساقط کرده است.

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که خلبانان صهیونیستی توانستند با استفاده از چتر نجات از این جنگنده و هلیکوپتر خارج شوند.

ادرعی مدعی شد ورود پهپاد ایرانی به حریم هوایی اسرائیل اقدام ایران علیه «حاکمیت» اسرائیل به شمار می رود و افزود: ایران منطقه را وارد ماجراجویی هایی می کند که نتیجه آن مشخص نیست. سخنگوی عربی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنگون شدن جنگنده های اسرائیلی به وسیله ارتش سوریه گفت: بخشی که مسئولیت به پرواز در آوردن پهپاد ایرانی را بر عهده داشته مورد هدف قرار گرفته است.

«گادی آیزنکوت» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز جلسه ویژه ای با مقامات امنیتی این رژیم برای بررسی اوضاع برگزار کرد.

رسانه های سوری نیز گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه بیش از یک جنگنده صهیونیستی را هدف قرار داده و در جریان حملات هوایی اسرائیلی ها یک پایگاه نظامی در منطقه مرکزی سوریه هدف قرار گرفته است.