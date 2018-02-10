آزمون ورودی سمپاد استاندارد نبود/این مصوبه حاصل خرد جمعی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره سابقه بررسی و تصویب طرح حذف آزمون ورودی مدارس خاص گفت: بر روی مساله حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از مدتها قبل کار شده بود و حتی در سال گذشته نیز چند مرتبه بررسی شد، اما در نهایت این تصمیم که حاصل خرد جمعی است به اتفاق آرا و پس از بررسیهای کارشناسانه در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید.
وی افزود: اگر قرار است این موضوع یک قهرمان و راهبر داشته باشد قطعا آن شخص وزیر آموزش و پرورش است. این موضوع سالها جزو مطالبات اجتماعی بود ولی با اصرار و اهتمام آقای بطحایی جلو رفت و راهبری شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به موکدات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر رفع اضطراب و استرس در مدارس ابتدایی اظهار کرد: یکی از عوامل استرسزا، آزمون ورودی مدارس تیزهوشان بود. بر روی این موضوع بسیار کار شده و ما آن را منحصر به مدارس سمپاد نمیدانیم بلکه شامل حذف هرگونه آزمون موسسات در مدارس و ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی نیز میشود.
حکیم زاده در پاسخ به برخی موارد مطرح شده نظیر تربیت تک بعدی در مدارس سمپاد عنوان کرد: شکی نیست که حتما برنامههای متنوعی برای دانش آموزان این مدارس تدارک دیده می شود، ما هیچ نقدی به دانش آموزان در داخل این مدارس ندایم بلکه صحبت ما بر سر فرآیندی است که این دانش آموزان را در دوره ابتدایی غربالگری می کند.
وی افزود: اجازه ندهیم سرنوشت ۷.۵ میلیون دانش آموز تحتالشعاع قرار بگیرد و به سمت مباحث انحرافی برویم. شک نکنید عدهای که سود خود را در این موسسات می دیدند از این تصمیم ناراحت و آشفتهاند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه شکی بابت خوب بودن مدارس فعلی سمپاد نداریم گفت: در آزمون تیزهوشان از هر ۱۶ نفر یک نفر پذیرفته می شود، چرا به اینها که مهر بیکفایتی به پیشانیشان خورده است توجهی نمی شود؟ آنها صدا ندارند؟ نباید انسانها را اینگونه ارزش گذاری کرد؛ همه انسانها دارای کرامت ذاتیاند.
حکیم زاده افزود: انقلاب ما انقلاب تودهها بود. مقام معظم رهبری به همان اندازه که بر شناسایی و پرورش نخبگان تاکید فرموده اند به همان اندازه به عدالت اجتماعی نیز توجه کردهاند و رئیس جمهور اعلام کرده است که «از طبقاتی شدن آموزش نگران ام».
وی در پاسخ به نگرانی هایی مبنی بر سوق پیدا کردن به سمت مدارس غیردولتی خاص با حذف مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه اظهار کرد: طبق تاکید رئیس سازمان مدارس غیردولتی، برگزاری هرنوع آزمون در مدارس ابتدایی غیردولتی نیز ممنوع است. چالش فربه شدن مدارس غیردولتی خاص مطرح است و وزیر آموزش و پرورش نیز به صراحت اعلام کرد ممکن است در کوتاه مدت چالشهایی ایجاد شود اما اصلا با اتفاقی که تا کنون درباره مدارس سمپاد می افتاد قابل مقایسه نیست. البته سامانه ای در سازمان مداس غیردولتی ایجاد شده که بر شهریهها نظارت دارد؛ هرگونه افزایش شهریه در مدارس غیردولتی ممنوع است و به شدت با آن برخورد خواهد شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره برخی ابهامات در روزهای اخیر مبنی بر محروم شدن دانش آموزان نخبه در مناطق کم برخوردار از حضور در مدارس سمپاد و تحصیل به صورت رایگان در این مدارس گفت: مدارس سمپاد شهریه دارند و رایگان نیستند.
وی افزود: علاوه بر این باید توجه کرد که چه کسانی میتوانستند هزینه کنند تا فرزندشان در این ماراتن نفسگی برنده شود؟ جز این است که خانوادههای متمکن و برخوردار برای شرکت در کلاس های کنکوری هزینه می کردند.
حکیم زاده با بیان اینکه براساس سند تحول بنیادین مدرسه کانون تربیت است و اگر این گزاره را بپذیریم باید استلزاماتش را نیز بپذیریم گفت: بر این اساس باید کودکان با مهارتهای زندگی آشنا و خلاقیت داشته باشند و با همدیگر زیستن را بیاموزند. اینها اهداف اصلی تربیت است. اما وقتی ذهن خانواده ها دائما درگیر این باشد که فرزندشان باید در انتهای این مسیر در آزمونی خاص شرکت کند این اهداف تحت الشعاع قرار میگیرند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آزمون ورودی مدارس خاص در پایه هفتم را در تناقض آشکار با ارزشیابی توصیفی دانست و گفت: شاهد بودیم برخی خانواده ها برای قبولی فرزندشان در آزمون ورودی سمپاد جشن برگزار می کردند و باعث تحقیر کودکان دیگر فامیل میشدند. آیا واقعا راضی هستیم جریان تربیت تحت الشعاع قرار بگیرد؟
حکیم زاده درباره استاندارد آزمونهای ورودی سمپاد نیز عنوان کرد: آزمونی که هوش را فقط با تستهای ریاضی و علوم اندازه بگیرد قطعا استاندارد نیست. مسلما سرعت یادگیری برخی دانش آموزان در کلاس بالاتر است که توسط معلم قابل تشخیصاند و در تمام دنیا اینها را شناسایی میکنند.
وی با بیان اینکه این عبارت که آموزش و پرورش بخواهد تیزهوشان را حذف کند صحیح نیست عنوان کرد: همه بچه ها برای ما محترم اند و میخواهیم همه استعدادها را به رسمیت بشناسیم. البته استعدادهای خاص را به عنوان سرمایه قبول داریم. حتما در مرکز ملی استعدادهای درخشان نیز تلاش میشود شیوههای معتبرتری برای پذیرش استعدادهای برتر در مدارس سمپاد دوره دوم متوسطه داشته باشند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه اگر مدارس غیردولتی آزمون ورودی برگزار کردند خانوادهها چه باید بکنند؟ گفت: قرار است با تقویت نظارت مدارس غیردولتی این امر به صورت جدی مورد توجه باشد. اتفاقا در شهرستان ها و شهرهای کوچک مشکلمان کمتر است و احتمالا بیشترین چالش را در تهران خواهیم داشت. تصور میکنم با کمک همه بتوان این چالش را به شکل خوبی مدیریت کرد. البته این مصوبه شامل مدارس نمونه دولتی هم میشود.باید همه جوانب را در نظر گرفت و نگاه کل نگر داشت. قطعا چالش هایی هست اما برای آنکه مدارس ما کانون تربیت باشند فرص مغتنی فراهم شده است.
حکیم زاده تاکید کرد: خوشبختانه در این مصوبه مجموعهای از تصمیمات مورد توجه قرار گرفته که هدف اصلی آن احیای تربیت است. در همین راستا ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی نیز مصوب شده است. از معلمان می خواهیم در راستای تحقق اهداف به هیچ وجه از این کتب در کلاس ها استفاده نکنند. این کتب نقشی در تعمیق یادگیری دانش آموزان ندارند جز آنکه مهارت تست زنی را تقویت میکردند.
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