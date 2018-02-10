آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی در دوره متوسطه دوم ادغام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع تغییرات نظام آموزشی در چشم انداز سند تحول به روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت گفت: اقدامی را در دست داریم که به کاهش استرس و تنش در این دوره نیز کمک کنیم. اردیبهشت ماه هر سال آزمون تیزهوشان و اواخر خرداد آزمون نمونه دولتی برگزار می شود. از آنجا که جامعه مخاطبان مشترک هستند، برای کاهش و یکباره کردن استرس ها توافق کردیم برگزاری آزمون یک بار و به صورت مشترک برگزار شود.

وی ادامه داد: ما معمولا از سوی نهادهای بیرونی نیز مورد سوال واقع می شدیم که چرا وقتی پای مقابله با شبه کنکورها و موسسات کنکور پیش می‌آید آموزش و پرورش جلوی آسیب های داخلی را نمی‌گیرد؟ در حالی که مطالبه جدی در سند تحول مبنی بر فراهم کردن زمینه تربیت همه جانبه را در دوره آموزش عمومی بویژه در دوره ابتدایی فراهم کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بااشاره به مراحل تربیت در سند تحول بنیادین گفت: تربیت همه جانبه از دوره ابتدایی شروع می شود و در دوره اول متوسطه بر فراهم شدن زمینه پرورش استعدادهای فردی و امکان انتخاب‌های مختلف و بکارگیری آن در موقعیت‌های فردی برای شناسایی هویت های ویژه در سند تحول تاکید میشود .

زرافشان با اشاره به اینکه ۳۵۰ هزار داوطلب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی داشتیم که ۵۰ هزا نفر پذیرفته می‌شدند گفت: یعنی از هر هفت نفر یک نفر به مدارس نمونه دولتی راه می یافت که رقابت بسیار نفسگیری بوده و از کنکور سراسری دشوارتر است.

وی ادامه داد: ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار نفر نیز در آزمون مدارس تیزهوشان شرکت می کردند که ۱۵ هزار نفر پذیرفته می شدند یعنی از هر ۱۵ نفر یک نفر وارد می‌شد. این فضا در مدارس ابتدایی از فضای تربیتی غنی و شاداب به فضای یک بعدی، حافظه محور و با جهت گیری آموزشی و تست های چهار گزینه ای تبدیل شده بود و محیطی پراسترس برای دانش آموز، کادر مدرسه و خانواده‌ها بود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما همزمان دو سیاست کاهش جمعیت و حذف آزمون‌ها را از چهار سال گذشته پیگیری کردیم عنوان کرد: بند اول مصوبه اخیر در امتداد ارزشیابی توصیفی که اولین گام کاهش استرس بود بر دیگر روش های شناسایی و هدایت استعدادها تاکید دارد. آموزش و پرورش باید با استفاده از ظرفیت های طرح شهاب در دو گروه روش‌های درون مدرسه ای و برون مدرسه ای زمینه شناسایی و استعداد بچه ها را فراهم کند.

زرافشان ادامه داد: در بند دوم مصوبه اخیر به حذف آزمون ها در پایه ششم برای مدارس نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و هر مدرسه دیگری که آزمون دارد از جمله برخی مدارس هیات امنایی، مدارس ماندگار و برخی مدارس غیردولتی اشاره شده و بند سوم ممنوعیت بکارگیری جزوات کمک آموزشی در دوره ابتدایی است.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال تعمیم و عمومیت بخشی و تنوع بخشی به سمپاد هستیم و به دنبال ترحیم سمپاد نیستیم گفت: در سال ۱۳۹۰ بنیاد ملی نخبگان پژوهشی را سفارش داد که در آن گزارش کلید مسئله این بود که در حوزه توجه به استعدادها تک حوزه ای شده ایم و فقط به یک نوع استعداد توجه داریم و با تک روش آزمون غربالگری می کنیم. در حالی که ما باید به تنوع استعدادها توجه و از تنوع روش ها برای شناسایی آنها استفاده کنیم. یکی از روشها برگزاری جشنواره ها و مسابقات و یا جهش تحصیلی است. ۱۶،۱۷ روش در دنیا مطرح است که یکی از آنها جداسازی است ما روش های دیگر را هم در دست بررسی داریم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش چندین سال است شناسایی و بررسی روش‌های متنوع را برای شناسایی استعدادهای جدید راشروع کرده است گفت: همزمان پیشنهادی برای احیای سازمان استعدادهای درخشان از بنیاد ملی نخبگان داریم. ما به سازمانی قوی برای ساماندهی تنوع استعدادها نیاز داریم که بتواند بدرستی سیاست گذاری و مدیریت کند.

زرافشان افزود: امروز در جشنواره جوان خوارزمی بخشی عمده ای از جوایز را دانش آموزان فنی و حرفه ای از آن خود می کنند در حالی که هنرستانی ها قبلا تیزهوش تلقی نمیشدند اما امروز فهمیده‌ایم اینها پنجه‌های قدرت‌اند.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال پاسخگویی به استحقاق ها و استعدادها هستیم درباره ممنوعیت برگزاری آزمون ورودی مدارس غیردولتی خاص نیز اظهار کرد: قرار شده آنها هم آزمون نداشته باشند؛ هفته آینده جلسه‌ای با مدیران برخی از مدیران این مدارس برای انتخاب روش‌های جایگزین آزمون برگزار می‌شود. مصوبه اخیر یک بسته است که ابعاد مختلفی دارد و ابعاد مختلف آن را مدیریت می کنیم. ممنوعیتی که برای برخی فعالیت ها ایجاد شده مربوط به کل مدارس می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت دانش آموزان فعلی دوره اول متوسطه سمپاد گفت: طبق مصوبه در یک فرآیند سه ساله دانش آموزانی که فعلا در این مدارس اند ادامه تحصیل می‌دهند تا دوره تحصیلی شان به پایان برسد.

وی درباره نحوه ادامه فعالیت این مدارس پس از این دوره سه ساله نیز عنوان کرد: دراین باره هم در جلسات آتی بحث خواهیم داشت. تا کنون سه روش پیشنهاد شده است. یکی از پیشنهادات این است که این مدارس تا دوسال دیگر فعال هستند و بعد از دوسال تبدیل به مدرسه عادی دولتی میشوند. یکی از پیشنهادات نیز این است که هر دو مدرسه سمپاد ادغام و یک فضا خالی و مدرسه دولتی شود. یکی از راه حل ها نیز اداره هیات امنایی است.

زرافشان درباره آزمون ورودی پایه نهم مدارس سمپاد نیز اظهار کرد: اقدامی را در دست داریم که به کاهش استرس و تنش در این دوره نیز کمک کنیم. اردیبهشت ماه هر سال آزمون تیزهوشان و اواخر خرداد آزمون نمونه دولتی برگزار می شود. از آنجا که جامعه مخاطبان مشترک هستند، برای کاهش و یکباره کردن استرس ها توافق کردیم برگزاری آزمون یک بار و به صورت مشترک برگزار شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره علت تعجیل در اعلام این مصوبه در سال جاری و در دو ماه مانده به آزمون مدارس تیزهوشان گفت: عجله ای نبوده و از چهار سال قبل مطرح بوده است و آقای بطحایی از مرداد که به وزارتخانه آمد در اولین گفت و گو ها در این باره سخن گفتند و دکتر دانش آشتیانی هم یکی از چالش های اصلی را انحراف از مسیر ارزشیابی میدانست. تصمیم گیری در این زمان اتفاق افتاده و مسیری یک ساله برای آن طی شده است.