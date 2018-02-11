شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای شهردار ی تهران در حوزه فرهنگی و هنری افزود: اقدامات شهرداری تهران موازی کاری با وزارت ارشاد نیست و در چارچوب وظایف مدیریت شهری است.
وی ادامه داد: البته در گذشته شهرداری وارد فعالیت هایی شده بود که جزو ماموریت های اصلی شهرداری تهران نبود. سیاست شهرداری جدید چه در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی و چه در دیگر حوزه ها، این است که روی ماموریت های اصلی شهرداری متمرکز شویم.
نجفی با تاکید بر اینکه شهرداری باید روی مطالبات اصلی مردم شهر تمرکز داشته باشد، اضافه کرد: برخی فعالیت های حاشیه ای شهرداری به تدریج کم شده و در نهایت کنار گذاشته خواهد شد.
شهردار تهران در مورد آن بخش از فعالیتها که به مرور حذف خواهد شد، خاطرنشان کرد: به دلیل احتمال بروز برخی سوءتفاهم ها در حال حاضر این اقدامات را ذکر نمی کنیم. بارها گفته شده که چه در رابطه با تنظیم بودجه سال ۹۷ و چه در تنظیم فعالیت های سال ۹۷ اولویت ما به اقدامات اصلی و ماموریتهای ذاتی شهرداری اختصاص خواهد یافت. در این راستا ماموریتهایی که خیلی ضرورتی به انجام آن از سوی شهرداری نیست به تدریج حذف خواهد شد.
وی گفت: حذف فعالیتهای خارج از ماموریت شهرداری چیزی نیست که به یکباره انجام شود زیرا خواه یا ناخواه شهرداری در دوره های گذشته عهدهدار وظایف دستگاههای دیگر شده است و اگر بخواهیم به ناگهان کنار بکشیم، ممکن است یک خلاء در ارائه خدمات به مردم ایجاد شود.
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