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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۶:۰۱

شهردار تهران به مهر خبر داد؛

فعالیت‌های خارج از ماموریت شهرداری تهران به تدریج حذف می‌شود

فعالیت‌های خارج از ماموریت شهرداری تهران به تدریج حذف می‌شود

محمدعلی نجفی با بیان اینکه شهرداری تهران وارد فعالیتهای خارج از ماموریت ذاتی خود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی شده بود، گفت این فعالیتها به تدریج حذف خواهند شد.

شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های شهردار ی تهران در حوزه فرهنگی و هنری افزود: اقدامات شهرداری تهران موازی کاری با وزارت ارشاد نیست و در چارچوب وظایف مدیریت شهری است.

وی ادامه داد: البته در گذشته شهرداری وارد فعالیت هایی شده بود که جزو ماموریت های اصلی شهرداری تهران نبود. سیاست شهرداری جدید چه در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی و چه در دیگر حوزه ها، این است که روی ماموریت های اصلی شهرداری متمرکز شویم.

نجفی با تاکید بر اینکه شهرداری باید روی مطالبات اصلی مردم شهر تمرکز داشته باشد، اضافه کرد: برخی فعالیت های حاشیه ای شهرداری به تدریج کم شده و در نهایت کنار گذاشته خواهد شد.

شهردار تهران در مورد آن بخش از فعالیت‌ها که به مرور حذف خواهد شد، خاطرنشان کرد: به دلیل احتمال بروز برخی سوءتفاهم ها در حال حاضر این اقدامات را ذکر نمی کنیم. بارها گفته شده که چه در رابطه با تنظیم بودجه سال ۹۷ و چه در تنظیم فعالیت های سال ۹۷ اولویت ما به اقدامات اصلی و ماموریت‌های ذاتی شهرداری اختصاص خواهد یافت. در این راستا ماموریت‌هایی که خیلی ضرورتی به انجام آن از سوی شهرداری نیست به تدریج حذف خواهد شد.

وی گفت: حذف فعالیت‌های خارج از ماموریت شهرداری چیزی نیست که به یکباره انجام شود زیرا خواه یا ناخواه شهرداری در دوره های گذشته عهده‌دار وظایف دستگاه‌های دیگر شده است و اگر بخواهیم به ناگهان کنار بکشیم، ممکن است یک خلاء در ارائه خدمات به مردم ایجاد شود. 

کد مطلب 4224233

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