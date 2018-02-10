ترک آبادی: ایران در مرحله بازسازی در کنار سوریه قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ترک آبادی سفیر ایران در سوریه در گفتگو با سانا اعلام کرد: ایران به اصول مبتنی بر عدالت، حق و برابری از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران پایبند بوده و به دنبال برقراری روابط دوستانه با همه کشورهای همسایه است.

وی روابط ایران و سوریه را برادرانه و ریشه دار و عمیق در همه زمینه ها دانست و از وجود تمایل قوی مشترک میان دو ملت برای ارتباط و دوستی سخن گفت.

سفیر ایران در سوریه تاکید کرد: ایران در مرحله بازسازی در کنار سوریه قرار دارد و شریک آن خواهد بود و همه امکانات خود را برای بازسازی سوریه تا اینکه این کشور به شرایط بهتر از قبل از بحران برسد، به کار خواهد بست.