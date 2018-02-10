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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

ترک آبادی: ایران در مرحله بازسازی در کنار سوریه قرار دارد

ترک آبادی: ایران در مرحله بازسازی در کنار سوریه قرار دارد

سفیر ایران در دمشق از مشارکت ایران در روند بازسازی سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ترک آبادی سفیر ایران در سوریه در گفتگو با سانا اعلام کرد: ایران به اصول مبتنی بر عدالت، حق و برابری از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران پایبند بوده و به دنبال برقراری روابط دوستانه با همه کشورهای همسایه است.

وی روابط ایران و سوریه را برادرانه و ریشه دار و عمیق در همه زمینه ها دانست و از وجود تمایل قوی مشترک میان دو ملت برای ارتباط و دوستی سخن گفت.

سفیر ایران در سوریه تاکید کرد: ایران در مرحله بازسازی در کنار سوریه قرار دارد و شریک آن خواهد بود و همه امکانات خود را برای بازسازی سوریه تا اینکه این کشور به شرایط بهتر از قبل از بحران برسد، به کار خواهد بست.

کد مطلب 4224497

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