پد بالگرد غرب استان گلستان در بندرگز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پد بالگرد غرب استان گلستان در شهرستان بندرگز ظهرشنبه با حضور رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

حسین احمدی، رئیس جمعیت هلال احمر گلستان در این مراسم اظهار کرد: یکی از بحث های مهم در امر امداد و نجات بحث امدادهای هوایی است و پدهای بالگرد جزو ضروریت های استان تلقی می شود.

وی افزود: در سال جاری سه پدبالگرد در محورهای مختلف استان یکی درورودی استان قسمت نوکنده، یکی در محور خوش ییلاق و دیگری در توسکستان راه اندازی شد.

احمدی اظهار کرد: برای ساخت این پدها مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبارساخت در نظر گرفته شده و امیدواریم در تمامی نقاط مورد نیاز استان این پدهای بالگرد ساخته شود.

وی ادامه داد: متراژ این پدها ۲۰ در ۲۰ یعنی ۴۰۰ مترمکعب بوده است.