مردم با حضور پررنگ در راهپیمایی ۲۲بهمن از انقلاب حمایت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر شنبه در جمع مردم قرچک در روستای «قشلاق جیتو» طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی متعلق به تمام ایرانیان است و مردم این کشور، همچنان که حضوری فعال در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، در تداوم و بقای انقلاب نیز نقش مهمی دارند

وی رویکرد دولت را بر پایه مردم‌محوری دانست و افزود: حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حکایت از بلوغ فکری و سیاسی آن‌ها است، امروز مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی می‌توانند آزادانه فرد محبوب خود را در انتخابات، انتخاب کنند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت را موضوع اشتغال جوانان به‌خصوص اشتغال زنان خانه‌دار دانست و اضافه کرد: دولت در پی ایجاد برنامه هایی برای کارآفرینی و خود اشتغالی پایدار بانوان است، اگر بتوانیم اشتغال زایی کنیم، سن ازدواج در جوانان کاهش خواهد یافت و این امر یکی از اهداف مهم دولت است.

با ایجاد محیط سالم برای فرزندانمان، این انقلاب را از توطئه دشمن حفظ می‌ کنیم

وی به افزایش ۲۵ ساله امید به زندگی در بین ایرانیان اشاره کرد و گفت: این اتفاق به سبب تحولات اجتماعی و نیز شرایط اقتصادی کشور به ویژه در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌هایی همچون بیمه طرح سلامت بوده است، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جمله ما می‌توانیم کاملاً معنی کردیم که ما خواستیم و توانستیم که پیشرفت کنیم.

ابتکار در ادامه نقش جوانان در کشور را مهم خواند و اضافه کرد: بها دادن به جوانان سبب پویایی و رشد جامعه می شود، باید از ابتکار و خلاقیت آنان در جهت پیشرفت و حل مشکلات جامعه استفاده کرد، چرا که با ایجاد محیط سالم برای فرزندانمان، این انقلاب از توطئه دشمن حفظ می‌شود.

وی همچنین در خصوص اهمیت راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: فردا با حضور پر رنگ تمام اقشار جامعه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران را با صدای بلند به گوش جهانیان می‌رسانیم و نشان می دهیم، همواره پشتیبان و حامی انقلاب اسلامی هستیم.