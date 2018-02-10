زندگی در روستا باید اقتصادی باشد تا توسعه واقعی محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید دفتر روستایی و شوراهای اسلامی استانداری قزوین عصر شنبه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این مراسم گفت: تغییر و تحول در عرصه مدیریت و حتی زندگی افراد امری بدیهی است و همه باید بپذیریم که روزی مسئولیت را باید به دیگران بسپاریم.

استاندار تصریح کرد: توسعه روستایی در کشور ما مشکلاتی دارد که باید نگاه و رویکرد ما تغییر کند و سپس در برنامه ریزی ها این تغییر دیده شود تا بتوانیم به نتایج پیش بینی شده دست یابیم.

زاهدی یادآورشد: علیرغم اینکه در ۴ دهه گذشته انصافا در روستاهای کشور کارهای اساسی و زیربنایی زیادی شده اما به نظر می رسد هنوز نتوانسته ایم روستائیان بویژه جوانان را در این مناطق نگهداریم.

وی اضافه کرد: اگر زندگی در روستا اقتصادی شود می توان امیدوار بود در کنار خدمات رفاهی وزیربنایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت و سایر مسائل رفاهی شاهد حضور روستاییان در زادگاه خود باشیم.

زاهدی بیان کرد: هنوز نتوانسته ایم شان و کرامت و جایگاه روستایی را حفظ کرده و آن را بیان کنیم و هنوز در نگاه برخی برتری شهری به روستایی دیده می شود که این نگاه باید تغییر کند.

استاندار اظهارداشت: گاهی اوقات رفتار ما هم با روستایی مناسب نیست و اگر رفتار و گفتار ما با روستایی متحول شد و زندگی عزتمند را در روستا مهیا کردیم می توانیم به مهاجرت معکوس هم فکر کنیم.

چرا در روستاها فقط افراد مسن هستند؟

وی گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم چرا در روستاها فقط افراد سالخورده مانده اند و جوانان رغبتی برای حضور در زادگاه خود و کار و تلاش در بخش کشاورزی و صنایع دستی و سایر توانمندی های خود را ندارند؟

زاهدی اظهارداشت: دولت رویکرد جدید و جدی در حوزه روستایی دارد اما ما نیز باید از فرصتهای ایجاد شده برای توسعه روستا استفاده کرده و ظرفیت های این مناطق را شکوفا کرده و با کمک خود روستاییان به تحول در این مناطق همت کنیم.

حبیبی انبوهی مرد فرهیخته ای است/ خانم نجفی شایسته این مدیریت است

استاندار قزوین در ادامه با تقدیر از خدمات کریم حبیبی انبوهی مدیرکل سابق امور روستایی گفت: ایشان از مدیرانی بود که هم در کارش تبحر داشت و هم انسان فرهیخته و با درک بالایی بود و اگر به بازنشستگی نرسیده بود حتما علاقه داشتم از وجودشان استفاده کنم.

وی اضافه کرد: آقای حبیبی توانمندی معنوی هم داشت و در دوران مدیریت خود جز خیر و نیکی و مدیریت خوب ندیدیم و این که امسال بیش از ۴۱۹ پروژه با ۱۰۷ میلیارد تومان در دهیاری ها افتتاح کردند بیانگر سلامت و تعهد و توان مدیریتی ایشان است.

مدیرجدید بر اساس شایستگی انتخاب شد

استاندار گفت: در انتخاب خانم نجفی هم هرگز سیاسی کاری نکردیم و اینکه بخواهیم آمار مدیران زن را بالا ببریم نبود و انصافا ایشان هم که با مدیریت سابق کار کرده و تجربه لازم را کسب کرده بودند بر ما ثابت شد که بانوی توانمندی برای مدیریت روستایی است.

وی اضافه کرد: حضور یک مدیر زن در مدیریت روستایی استان فرصتی است تا توجه به توانمندی های بانوان روستایی بیشتر از قبل شود و امیدوارم و مطئمن هستم خانم نجفی می تواند مدیری موفق در مسئولیت خود باشد.

در ادامه استاندار قزوین ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند کریم حبیبی انبوهی مدیرکل سابق، اکرم نجفی را به سمت مدیرکل جدید دفتر امور روستایی استانداری قزوین منصوب کرد.

استاندار قزوین همچنین با توجه به توانمندی ادبی و قرآنی و نیز علاقمندی کریم حبیبی انبوهی از وی خواست مسئولیت برگزاری نکوداشت استاد بهاء الدین خرمشاهی از قرآن پژوهان برجسته و کم نظیر کشور در استان قزوین را بر عهده گیرد تا حرکتی ماندگار در این زمینه صورت گیرد.

کریم حبیبی انبوهی پس از ۳۵ سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شد.