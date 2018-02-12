۱۰ بازنده بزرگ سقوط داوجونز/سرمایه گذاران چگونه غافلگیر شدند؟!

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، تحلیلگر سیانبیسی با اشاره به این که حالا وقت مناسبی برای پیدا کردن سهام شرکتهای رو به رشد و خرید پر سود است، لیستی از ۱۰ شرکت با بیشترین نرخ ضرردهی را در تحولات اخیر، برای شناخت درست شرایط بازار ارائه کرد.
مجری برنامه «پول دیوانه» و تحلیلگر اقتصادی سیانبیسی، جیم کرامر، میگوید: به یاد داشته باشید که ما قبلا این اتفاق را تجربه کردهایم. اخرین باری که بازار مانند آنچه در هفته قبل مشاهده کردیم، سقوط کرد، ژانویه ۲۰۱۶ بود. آن سقوط یک فرصت عالی برای خرید سهام ایجاد کرد و بازارها ظرف ۲ سال آینده بیش از ۱۰۰۰۰ واحد رشد کردند.
هرچقدر که کرامر تمرکز خود را بر روی خریدهای خوب گذاشته است، همانقدر هم میخواهد که تصویر خوبی از وضعیت کنونی بازار ارائه کند.
او میگوید: شما باید در شکار سهام رو به رشد، سیستماتیک عمل کنید.. بنابراین من ۱۰ شرکتی را که در روزهای اخیر بزرگترین ضرر را متحمل شدهاند معرفی میکنم.
۱-جنرال الکتریک
سهام جنرال الکتریک، بزرگترین بازنده والاستریت، هفتهها قبل از تلاطم اخیر بازار سهام، تحت فشار قرار گرفته بود و افت میکرد. درحالی که بسیاری از سرمایهگذاران مدتهاست معتقدند این شرکت با بدهی بالا و تجارت به هم ریخته خود، یک کشتی در حال غرق شدن است، جنرال الکتریک سرمایهگذاری سنگینی در سهام نفتی کرده است. این فقط شامل کسب مالکیت بیکرهیوگز نمیشود، بلکه در روزهایی که قیمت انرژی بالاتر است، لوکوموتیوها، توربینها و موتورهای هواپیما هم فروش بهتری دارند. کرامر میگوید: هرچند در روزهای اخیر با افت شدید قیمت نفت مواجه شدهایم، من هنوز در مورد نفت نظر قاطعی نمیتوانم بدهم اما از سهام جنرال الکتریک دوری کنید.
۲-شورون
هرچند بالا رفتن قیمت نفت میتواند به جنرال الکتریک کمک کند، اما کرامر میگوید که این وضعیت به شورون آسیب خواهد رساند.
کرامر میگوید: سهام شورن چند هفته قبل از این ۱۳۳ دلار قیمت داشت که به نظر من اصلا منطقی نبود. این قیمت برای وقتی بود که قیمت نفت ۵۰ دلار از این بالاتر بود. تلاطم بازار که اتفاق افتاد، سرمایهگذاران متوجه شدند که این قیمت واقعا غلط است.
۳- اینتل
سومین بازنده بزرگ داوجونز، اینتل بود. کرامر میگوید: در کوتاهمدت سهام اینتل یک خرید خوب است. من سهام انویدیا را نسبت به بقیه شرکتهای این گروه ترجیح میدهم اما سهام اینتل درحال حاضر در ارزانترین وضعیت خود قرار دارد.
۴- کاترپیلار
بهبود اقتصاد جهان باعث شد تا سهام کاترپیلار به یک بازیگر مهم بازار تبدیل شود اما کرامر معتقد است سهام این شرکت خیلی سریعتر و زیادتر از آنچه که باید، رشد کرده است.
۵- اکسون موبایل
بر خلاف رقیب این شرکت، شورون، کرامر معتقد است که با بهبود قیمت نفت، قیمت این سهام که پنجمین بازنده روزهای اخیر والاستریت است، به صورت غیرمعقول بالا نرفته است.
کرامر میگوید: اگر در مورد قیمت نفت مطمئن نیستید و مثل من معتقدید که به جای این که قیمتها به ۶۵ دلار برسند دوباره به ۵۰ دلار باز خواهند گشت بهتر است به این سهام نه بگویید.
۶ و ۷- جانسوناندجانسون و پیفایزر
در رده ۶ لیست بزرگترین بازندههای این هفته والاستریت، غول داروسازی، جانسوناندجانسون قرار دارد که کرامر آن را خرید خوبی معرفی کرده است.
کرامر میگوید: سهام جانسوناندجانسون در وضعیتی بسیار خوب و ارزان برای خرید قرار دارد و به نظر من بهترین خرید بعد از سهام شرکت ابوی، همین سهام است.
اما به نظر کرامر تا زمانی که پیفایزر نتواند داروهای وعده داده شده خود را بسازد یا نرخ رشد خود را تقویت کند، سهام این شرکت که بازنده شماره ۷ در لیست ما میباشد، هیچ جذابیتی ندارد.
۸- مرک
کارمر هیچ علاقهای به خرید سهام هشتمین بازنده بزرگ والاستریت ندارد. او میگوید این رشدی کمتر از حد انتظار داشت و سود ۳.۵ درصدی آن هم نتوانست این شرکت را از هجوم سرمایهگذاران به فروش سهامش نجات دهد.
۹- تری ام
نهمین بازنده بزرگ بازار، غول تولید، تریام بود. کرامر استراتژی این شرکت را که تمرکز زیادی بر تحقیق و توسعه و محصولات قبلا دیده نشده گذاشته است میپسندد.
۱۰- اپل
سهام شرکت اپل از لحاظ میزان ضرردهی در رتبه دهم قرار گرفت و از ۱۸۰ دلار به ۱۵۰ دلار رسید.
کرامر میگوید من معتقدم باید در این زمان مقداری سهام اپل خرید و منتظر ماند تا در اینده اگر این سهام به ۱۴۰ دلار برسد، سهام بیشتری خرید. اما معلوم نیست که حتما این اتفاق بیافتد و در شرایط فعلی هرچیزی ممکن است.
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