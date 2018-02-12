سهام رشد کرد/ نگرانی از تورم همچنان باقی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه درحالیکه ایمینی شاخص اساندپی به جهش خود ادامه داد، سهام آسیایی ظاهرا با آرامش به نظر رسیدند. هرچند پس از سقوط شدید بازارها در هفته گذشته سرمایهگذاران جهانی همچنان در مورد ریسکهای افزایش تورم آمریکا مضطرب هستند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج ژاپن اماسسیآی، که در هفته پیش ۷.۳ درصد سقوط کرده بود، امروز ۱ درصد جهش کرد.
شاخصهای سهام کرهجنوبی و چین، هردو ۱.۲ درصد به ارزش خود افزودند درحالیکه نیکی ژاپن به علت تعطیلات رسمی این کشور، بسته بود.
شاخص ایمینی اساندپی۵۰۰ امروز ۰.۶ درصد دیگر هم رشد کرد و به جهش دیرهنگام روز جمعه خود افزود.
پیشبینی شده است بازارهای اروپایی هم با سودهای قدرتمندی بازگشایی شوند و همین حالا سهام فوتسی لندن ۱.۴ درصد جهش کردهاند.
شاخص نوسانات بنچمارک اساندپی، ویکس، همچنان در سطحی نسبتا بالا (۲۹ درصد) باقی ماند.
نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانهداریآمریکا به بالاترین میزان ۴ ساله ۲.۸۸۵ درصد رسید و از متوسط سود سهام اساندپی۵۰۰ که ۲.۳۴ درصد است تفاصله بیشتری گرفت.
هفته گذشته بالا رفتن سود اوراق باعث تقویت دلار شد اما روز دوشنبه با بازگشت مجدد گمانهزنیها وضعیت تغییر کرد.
یورو ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۱.۲۲۸۸ دلار رسید. یورو در هفته گذشته ۱.۸ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده بود.
شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای مهم جهان ۰.۴ درصد افت کرد و به رقم ۹۰.۱۱۸ رسید.
اما با انتشار گزارشاتی مبنی بر این که هاروهیکو کورودا قرار است مجددا به عنوان رییس بانک مرکزی ژاپن منصوب شود و سیاستگذاری فوق تسهیلکننده مالی او ادامه خواهد یافت، به دلار کمک شد تا در برابر ین در نرخ ۱۰۸.۷۱ ثابت باقی بماند.
فلزات گرانبها هم افتهای اخیر را کنار گذاشتند و طلا با ۰.۶ درصد افزایش قیمت به نرخ ۱۳۲۳.۸۸ دلار برای هر اونس رسید و از پایینترین میزان ۵ هفتهای ۱.۳۰۶.۸۱ دلار برای هر اونس، فاصله گرفت.
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