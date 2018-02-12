به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرحی در اولین نشست «همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه» که در دانشگاه فنی و حرفه‌ای برگزار شد، گفت: امروز سربازی ویژگی‌های خاصی پیدا کرده است. ۴۰ تا ۵۰ درصد سربازان دارای تحصیلات دانشگاهی و عمدتاً متخصص و خبره‌ هستند که سن بسیار خوبی است و سربازان در این دوره از نشاط خوبی برخوردار بوده، به آینده امید دارند .

وی افزود: این حجم گسترده از سربازان، ثروت عظیمی از جنس معادن طلا و نقره به حساب می‌آیند. ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در جهت شناسایی استعداد و شکوفایی آن در طول مدت خدمات سربازی، قدم‌هایی برمی‌دارد که هم فرصتی برای مهارت‌آموزی باشد و هم به رفع بیکاری در سطح کشور کمک کند.

فرحی ادامه داد: برای اینکه این کار انجام شود، باید دو گام برداشته شود؛ اول اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط در این عرصه باید کمک کنند. دوم اینکه زمان این کار را باید طولانی کنیم، یعنی آموزش‌های سربازی باید پیش از خدمت، مدیریت شود؛ به طوری که عده‌ای که علاقه‌مند هستند، یکسری مهارت‌ها را قبل از خدمت سربازی فرا بگیرند تا در طول مدت خدمت، از آن مهارت استفاده شود و مهارت‌ورزی در کنار مهارت‌آموزی حاصل شود.

وی افزود: این آموزش باید به گونه ای باشد که سربازان پس از ترخیص خدمت، هم گواهینامه آن را دریافت کنند و هم گواهینامه مهارتی داشته باشند.

فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح افزود: سربازان طی این دو سال با مهارت‌هایی که آموزش می‌بینند، ورزیده می‌شوند.

فرحی تصریح کرد: در حال حاضر سامانه‌ای در حال طراحی است به نام سامانه «سرباز ماهر» که انواع مهارت‌ها، امتیازات، مشوق‌ها و مراکز آموزشی که این مهارت‌ها را ارائه می‌دهند، در آن مشخص شده و افرادی که هنوز به خدمت سربازی نیامده‌اند، می‌توانند به این سامانه در آینده نزدیک مراجعه کرده، قبل از خدمت مهارت‌های مورد نیاز را فرا بگیرند و از امتیازات آن بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: فی‌نفسه مهارت‌آموزی برای سربازان می‌تواند ارزش‌آفرین باشد که از مهارت آنها در محل خدمت استفاده شود؛ این بهترین مشوق برای آنها است و دو سال سابقه کار برای آنها محسوب می‌شود. اگر قرار باشد در حین خدمت، مهارتی به سربازان آموزش داده شود، در راستای آن مهارتی خواهد بود که قبل از ورود به خدمت آموزش دیده‌اند.

فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح تاکید کرد: هدف ما این است که آموزش این مهارت‌ها را به قبل از خدمت سوق دهیم و این طرح برای سربازان کل کشور اجرا خواهد شد. ما برای سربازان زیر دیپلم تا سربازانی که تحصیلات عالیه دارند، برای همه یک برنامه مهارت‌آموزی ویژه آن مقطع خواهیم داشت.