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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان تهران خبر داد

آغاز مسابقه بزرگ کتابخوانی «ستاره های شهر من»

آغاز مسابقه بزرگ کتابخوانی «ستاره های شهر من»

ثبت نام مسابقه بزرگ کتابخوانی «ستاره های شهر من» با محوریت نخستین جلد کتاب «قبله از این طرف است» ویژه خاطراتی از ۴۰ شهید دانش آموز، در مدارس متوسطه اول و دوم استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان مقاطع ذکر شده از هم اکنون تا دهم اسفندماه فرصت دارند، تا با مراجعه به دفاتر انجمن های اسلامی دانش آموزان و یا معاونت های پرورشی و فرهنگی مدارس شهرستانهای استان تهران، نسبت به ثبت نام در مسابقه اقدام نموده و کتاب مذکور را دریافت کنند.

سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان تهران، با اعلام این خبر گفت: آزمون این مسابقه به صورت کتبی و حضوری در ایام سالگرد وفات حضرت ام البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، در دهه دوم اسفندماه برگزار می شود که زمان و مکان دقیق آن برای هریک از شهرستانهای استان تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.

مسعود شاکر یاد آورشد: در مجموع، به حدود ۸۰ نفر از دانش آموزان برتر شرکت کننده در این مسابقه جوایزی نظیر: سفر زیارتی به مشهد مقدس، تبلت و کارت هدیه نقدی اهدا می شود.

نخستین جلد کتاب «قبله از این طرف است» در ۱۰۷ صفحه با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه، در آستانه سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان تهران منتشر شده بود.

کد مطلب 4225928

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