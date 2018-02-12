آغاز مسابقه بزرگ کتابخوانی «ستاره های شهر من»

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان مقاطع ذکر شده از هم اکنون تا دهم اسفندماه فرصت دارند، تا با مراجعه به دفاتر انجمن های اسلامی دانش آموزان و یا معاونت های پرورشی و فرهنگی مدارس شهرستانهای استان تهران، نسبت به ثبت نام در مسابقه اقدام نموده و کتاب مذکور را دریافت کنند.

سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان تهران، با اعلام این خبر گفت: آزمون این مسابقه به صورت کتبی و حضوری در ایام سالگرد وفات حضرت ام البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، در دهه دوم اسفندماه برگزار می شود که زمان و مکان دقیق آن برای هریک از شهرستانهای استان تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.

مسعود شاکر یاد آورشد: در مجموع، به حدود ۸۰ نفر از دانش آموزان برتر شرکت کننده در این مسابقه جوایزی نظیر: سفر زیارتی به مشهد مقدس، تبلت و کارت هدیه نقدی اهدا می شود.