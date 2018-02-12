پروژه تفریحی ۷۲۸ هکتاری در ویتنام ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، دولت ویتنام یک پروژه ساخت تفریحگاه حافظ محیط زیست را در ساحل این کشور تایید کرده است.

شرکت «چپمن تایلور» در هنگ کنگ پروژه را طراحی کرده است. کل هتل های این مجموعه تفریحی ۷ هزار اتاق برای توریست ها فراهم می کنند.

پروژه مذکور به نام Mui Dinh Ecopark در ایالت نین توان در ساحل شرقی ویتنام و در مساحت ۷۲۸ هکتار انجام می شود.

Mui Dinh Ecopark شامل ۶ هتل تفریحی، یک هتل بوتیک لوکس، یک پارک تفریحی، رستوران و ۵۰۰ ویلا کنار دریاست.

شرکت طراحی این پروژه عناصر محیط زیست و تاریخچه محلی را در نظر گرفته است.

در همین راستا گروه طراحان مواد سنتی و عناصر زیبایی شناختی اقوام ساکن این کشور را بررسی و در طراحی به آنها توجه کردند.