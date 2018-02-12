بهره گیری از تعالیم قرآنی در کاهش آسیب های اجتماعی مدنظر قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر دوشنبه در پنجمین جلسه مجمع خیران قرآنی استان مرکزی در اراک با اشاره به خلق حماسه مردمی ۲۲ بهمن ماه امسال اظهار داشت: همه ما مسئولان موظف هستیم در قبال خواسته های به حق مردم گوش شنوا داشته باشیم همانگونه که مردم به ما ثابت کرده اند در منافع ملی ثابت قدم و همچنان پایبند به نظام و این انقلاب هستند و شکوه و جلال حماسه حضور نیازمند خدمت گذاری دو چندان از سوی مسئولان است.

وی افزود: چند تن از مدیران و مسئولان ارشد استانی در حال حاضر و در گذشته سعادت حضور در مجمع قرآنی استان مرکزی را داشته اند زیرا انقلاب ما مبنای قرآنی دارد و برای صلح دنیا و ترویج عدالت با انگیزه ای الهی تشکیل شده است که به این جهت خدمت در حوزه قرآن را عبادت می دانیم و امیدواریم که در این مسیر جایگاه خود را بدانیم و در مجموع بهره برداری ناصحیح از جایگاه خود نداشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مسئله آسیب های اجتماعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که استفاده کاربردی از قرآن می تواند در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر واقع شود، به این سبب درخواست داریم طرح هایی بر مبنای استفاده از قرآن در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی طراحی و ارائه گردد تا بتوانیم از منابع موجود اعتباراتی برای اجرای آنها تعیین کنیم.

حقیقی تصریح کرد: در نظر داریم که برای پنجمین جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) استان مرکزی، از تعداد ۱۰ هزار نفر داوطلب در سطح استان مرکزی ثبت نام به عمل آوریم و همراه با اعضای شرکت کننده، خانواده این افراد نیز از آموزش های ویژه ای برخوردار شوند، تلاش ما بر این است که امور قرآنی رویکردی مردمی داشته باشد تا پنجمین دوره مسابقات قرآنی در تراز و شأن استان امام راحل باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: درخواست داریم جلسه ای با حضور مدیران کل، مقامات مربوطه کشوری در حوزه قرآنی و سایر دستگاه های اجرایی که می توانند نقش آفرین باشند تشکیل شود و در این جلسه گزارش عملکردی از اقدامات گذشته تشریح و علاوه بر آن همفکری کنند تا بتوانیم برنامه ای کارآمد برای جشنواره مذکور تهیه کنیم تا به بهترین نحو ممکن برگزار شود.