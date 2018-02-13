نظارت بر مراکز اقامتی گردشگری آذربایجان شرقی تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، فرشاد رستمی سه شنبه گفت: در ارائه خدمات گردشگری باید وحدت رویه و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد.

وی از آغاز طرح تشدید نظارت تاسیسات گردشگری استان در همین راستا و از بیستم بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: برای تقویت صنعت گردشگری استان نیازمند همکاری و نگاه یکسان در هماهنگی خدمت رسانی به مسافران و گردشگران هستیم تا بتوانیم با این اقدام در ماندگاری مسافران و استفاده از ظرفیت این افراد در تقویت اشتغال و اقتصاد منطقه گام های موثری برداریم،

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در این راستا طرح تشدید نظارت تاسیسات گردشگری استان، از بیستم بهمن تا هفتم اسفند سال جاری توسط کمیته نظارت و ارزیابی واحدهای اقامتی در انجمن حرفه ای مراکز اقامتی استان آغاز شد.

وی در ارتباط با این موضوع افزود: به منظور حمایت از انجمن حرفه ای مراکز اقامتی استان و نسبت به تفویض امر نظارت بر واحدهای اقامتی و تاسیسات گردشگری اعم از هتل، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، خانه مسافر، کمیته نظارت و ارزیابی واحدهای اقامتی به عنوان بخشی از اختیارات انجمن فوق تشکیل شد.

رستمی تصریح کرد: کمیته نظارت و ارزیابی واحدهای اقامتی استان در طول این مدت با بررسی و ارزیابی واحدهای مذکور با تکیه بر روش های تخصصی و حرفه ای خود بر رفع نواقص تجهیزاتی، خدماتی و نیروی انسانی، تاکید خواهند داشت.

وی ادامه داد: در صورت وجود کاستی در تجهیزات واحدها، خدمات و نیروهای انسانی، کمیته مذکور ضمن راهنمایی های تخصصی لازم، زمان مقرر را جهت رفع نواقص اعلام و خواستار اقدام موثر از سوی واحدهای ذی ربط خواهد بود تا در آستانه نوروز جهانی ۹۷ تبریز، نسبت به ارائه خدمات مطلوب براساس استانداردهای لازم به گردشگران با کمترین میزان خطا و جلب رضایت به مسافران اقدام گردد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: در پایان مهلت مقرر اعلامی از سوی کمیته فوق، بازدیدهای نظارتی عالی از واحدهای اقامتی از سوی کارشناسان معاونت گردشگری بصورت انفرادی یا در صورت لزوم به صورت مشترک با سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط نیز صورت خواهد پذیرفت.