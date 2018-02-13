به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیز پور در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به سرانه ورزشی لرستان اظهار داشت: سرانه ورزشی استان ماحصل زمان طولانی و از بدو تأسیس ورزش و جوانان تا امروز است و در دولت تدبیر و امید خیزش خوبی برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه برداشته شد.

۷ سانتی‌متر به سرانه ورزشی اضافه می‌شود

وی بابیان اینکه حدود هفت سانتی‌متر سرانه ورزشی استان در دولت یازدهم افزایش پیدا کرد گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم نیز با توجه به اعتبارات خوبی که از منابع استانی و ملی برای پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده بتوانیم این جهش را تکرار کنیم و بیش از هفت سانتی‌متر را به سرانه ورزشی استان اضافه کنیم و این فاصله ۲۳ سانتی‌متری با میانگین ملی را جبران کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته برای پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده است گفت: در این زمینه حدود ۸۱ میلیارد تومان مصوب شده است و این عدد ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا نمی‌کند و آنچه مصوب می‌شود با آنچه تخصیص می‌یابد فاصله دارد.

عزیز پور با تأکید بر اینکه تلاش ما این بوده که افزایش اعتبارات تخصیصی را داشته باشیم تصریح کرد: با افتتاح پروژه‌های در دست‌ساخت سرانه ورزشی لرستان به بیش از ۶۳ سانتی‌متر خواهد رسید.

وعده‌ای برای افزایش سرانه ورزشی

وی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث پروژه‌های عمرانی در حوزه ورزش استان گفت: همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی در حال ساخت و توسعه فضاهای ورزشی استان هستند که درمجموع رشد خوبی در احداث فضاهای ورزشی داشته‌ایم و با افتتاح پروژه‌های مختلف حوزه ورزش فاصله استان بابا سرانه ورزشی کشور به زیر ۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: برخی از پروژه‌ها ممکن بوده در سال جاری و برخی در سال آینده و برخی نیز تا پایان دولت به بهره‌برداری خواهند رسید.

عزیز پور همچنین به پرداخت تسهیلات ازدواج در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این رابطه نیز خوشبختانه درگذشته بانک‌های عامل و مجموعه بانک مرکزی عملکرد خوبی داشت و بیش ازآنچه انتظار داشتیم تسهیلات ازدواج پرداخت شد.

۴۲۰۰ زوج در نوبت تسهیلات ازدواج

وی بابیان اینکه درمجموع ۳۳۳ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شد افزود: افراد در صف دریافت وام ازدواج در استان از ۳۲ هزار نفر به سه هزار نفر رسیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بابیان اینکه امسال نیز با توجه به اینکه آمار زایشی است این آمار افزایش پیدا می‌کند گفت: درمجموع ۲۸۰ میلیارد تومان تا ۱.۵ ماه گذشته از سوی بانک‌های عامل استان تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ نفر در نوبت دریافت این تسهیلات هستند.

عزیز پور بابیان اینکه با بررسی‌های به‌عمل‌آمده عمده افراد در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج در تأمین وثیقه موردنیاز مشکل‌دارند و یا اینکه ثبت‌نام کرده‌اند و پیگیر دریافت وام خود نشده‌اند ادامه داد: بانک‌های عامل و منابع در استان این امکان را دارد که هرکدام از زوج‌های جوان که مراجعه می‌کنند این تسهیلات را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: تعداد محدودی ممکن بوده در شعبی باشند که منابع آن‌ها کم بوده و یا اینکه منابع کمتر از تقاضا باشد.