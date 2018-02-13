فیلمبرداری «کاتیوشا» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم جدید علی عطشانی با عنوان «کاتیوشا» صبح روز گذشته دوشنبه ۲۳ بهمن ماه در مشکین دشت استان البرز با حضور احمد مهرانفر و لیلا اوتادی آغاز شد.

«کاتیوشا» یک اثر کمدی است که علی عطشانی کارگردانی و تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد.

فیلمنامه «کاتیوشا» را مهدی علی میرزایی بر اساس طرحی از مهراب قاسم‌خانی نوشته است.

فیلمبرداری این فیلم که پیش تولید آن از حدود یک ماه پیش آغاز شده بود، طی روزهای آتی در مشکین دشت ادامه پیدا می کند.

احمد مهرانفر، سیما تیرانداز، ارژنگ امیرفضلی، لیندا کیانی، میترا حجار، لیلا اوتادی، قاسم زارع، مهران رجبی، خشایار راد، بیژن بنفشه‌خواه، امید منصورفلاح، ماهان ناصربخت و رادمهر روحانی مقدم بازیگران «کاتیوشا» هستند.

در خلاصه قصه کمدی «کاتیوشا» آمده است: «من اگه بخوام توی زندگیم موفق باشم حتما نباید اونجوری به زندگی نگاه کنم که تو نگاه می‌کنی.»

بخشی از عوامل این فیلم که حضورشان تاکنون قطعی شده است عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: علی عطشانی، نویسنده: مهدی علی میرزایی، نویسنده نسخه نهایی: کریم خودسیانی، دستیار اول کارگردان: سیامک مردانه، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، مدیر تولید: علیرضا یگانگی، برنامه‌ریز: عاطفه باقری، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، تامین پوشاک بازیگران: پیام حمزه‌زاده، طراح چهره‌پردازی: امید گل‌زاده، چهره‌پرداز: فرزانه زردشت، دستیار چهره‌پردازی: ندا عطاردی، مدیر تدارکات: سعید دلاوری، موسیقی متن: مهدی کلانتری، عکاس: پیمان گرزم، دستیار دوم کارگردان: سینا بیگی، دستیار سوم کارگردان: سورنا بایراملو، گروه کارگردانی: محمد تیموری، سید امین شجاعی، جانشین تهیه‌کننده: احمد شیرازی، مشاور تهیه‌کننده: ایمان ادیب، دستیار تهیه: سامان صادقی، مجری طرح: بیتا فیلم تهران، پوریا ناصربخت، حسام آقابابایی‌پور، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای بیتا فیلم: مریم قربانی‌نیا.