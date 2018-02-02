میترا حجار به «کاتیوشا» پیوست/ بازیگران جدید اضافه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، «کاتیوشا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی عطشانی فیلمی پربازیگر و در ژانر کمدی است که فیلمنامه آن را مهدی علی میرزایی بر اساس طرحی از مهراب قاسم‌خانی نوشته است.

به تازگی میترا حجار به این فیلم پیوسته است و پیش از این سیما تیرانداز، ارژنگ امیرفضلی، لیلا اوتادی، قاسم زارع، لیندا کیانی، مهران رجبی، خشایار راد، بیژن بنفشه‌خواه و امید منصورفلاح به عنوان بازیگران «کاتیوشا» معرفی شدند و به زودی چند چهره دیگر نیز به به جمع بازیگران این فیلم اضافه و معرفی خواهند شد.

در خلاصه قصه کمدی «کاتیوشا» آمده است: «من اگه بخوام توی زندگیم موفق باشم حتما نباید اونجوری به زندگی نگاه کنم که تو نگاه می‌کنی.»

بخشی از عوامل این فیلم که حضورشان تاکنون قطعی شده عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: علی عطشانی، نویسنده: مهدی علی میرزایی، دستیار اول کارگردان: سیامک مردانه، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، مدیر تولید: علیرضا یگانگی، برنامه‌ریز: عاطفه باقری، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، تامین پوشاک بازیگران: پیام حمزه‌زاده (پوشاک PH)، طراح چهره‌پردازی: امید گل‌زاده، چهره‌پرداز: فرزانه زردشت، مدیر تدارکات: سعید دلاوری، موسیقی متن: مهدی کلانتری، عکاس: پیمان گرزم، دستیار دوم کارگردان: سینا بیگی، گروه کارگردانی: محمد تیموری، سید امین شجاعی، جانشین تهیه کننده: احمد شیرازی، مجری طرح: بیتا فیلم تهران، پوریا ناصربخت، حسام بابایی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای بیتا فیلم: مریم قربانی‌نیا.