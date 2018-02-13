انتقاد سردار فدوی از ضعف سازمان بنادر در اعمال حاکمیت دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی در بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی با بیان اینکه وارد ۴۰ سالگی انقلاب شده ایم، گفت: دستگاه های حاکمیتی در حوزه دریا در این سالها اعمال حاکمیت نکرده اند. من گذشته های تلخ را یادآوری نمی کنم ولی چرا در خصوص تخلفات کشتی های مرک و آلپاین اعمال حاکمیت نکردیم. اینها به حقوق مردم ایران تجاوز کرده بودند.

وی با بیان اینکه هیچ کشتی در خلیج فارس خودش را ملزم به رعایت محیط زیست نمی کند، افزود: لکه های نفتی کشتی ها در خلیج فارس وجود دارد اما هیچ کس آن را پیگیری نکرده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: سال گذشته در بخش گردشگری دریایی اتفاقات خوبی در جزیره کیش رخ داد و یک شرکت خصوصی کشتی گردشگری مستقر کرد. همه مسئولان نیز با آن عکس یادگاری گرفتند اما با تغییر دولت و تغییر مدیریت در جزیره کیش آن مجموعه به خاک سیاه نشست. آن وقت شما انتظار دارید بخش خصوصی در توسعه دریایی کشور حضور داشته باشد؟

وی بیان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی باید به کشتی ها حتی کشتی های جنگی اعلام کند که از کدام آبراه برود، نه نیروی دریایی سپاه؛ ما اجرا کننده هستیم، دستگاه سیاست گذار سازمان بنادر است و قوانین و کنوانسیون های بین المللی نیز سازمان بنادر را به رسمیت می شناسد. من ۵ روز پیش این موضوع را به محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر اعلام کردم.

وی خاطرنشان کرد: چند وقت پیش یک کشتی هندی که در حال تخلیه مخازن آلوده خود در نزدیکی جزیره لاوان بود را بازداشت کردیم ولی به سرعت رها شد. این در حالی است که یکی از کشتی های ایرانی دو سال در توقیف هندی ها بود آن هم به خاطر یک موضوع باطلی که به تحریم ها مرتبط می شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: در حال آماده شدن هستیم تا از دریا و هوا هر کشتی را که تخلف می کند و مخازن خود را در آبها رها می کند شناسایی و مستندسازی کنیم. ولی نمی توانیم اعمال حاکمیت کنیم. سازمان بنادر باید این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: حکمی از طرف دادگاه صادر شد که اولین کشتی که وابسته به شرکت مرسک است و وارد آبهای خلیج فارس می شود را توقیف کنیم که اولین کشتی آمریکائی بود. در همان زمان دو ناو آمریکائی می خواستند دخالت کنند که ما به آنها اعلام کردیم یک موضوع حاکمیتی است و برگشتند. اما بقیه این ماجرا بسیار بد تمام شد.

سردار فدوی با تاکید بر اینکه کشتی ها خودشان را ملزم به رعایت محیط زیست در دریا نمی کنند و به راحتی مخازن تعادل را در آبهای ما تخلیه می کنند که در هیچ کجای جهان اینگونه نیست، گفت: وقتی در ایام تعطیلات عید ۹۶ سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری را دیدم خوشحال شدم. اما با تغییر دولت این مجموعه خصوصی نابود شد در حالی که می خواست کشتی دوم را هم وارد کند.