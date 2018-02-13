به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ امروز سه شنبه در خبری به نقل از منابع آگاه مدعی شد که در حمله هفته گذشته جنگنده‌ های آمریکایی به مواضع نیروهای دولت سوریه، ده‌ ها تبعه روس نیز جان خود را از دست داده اند.

به گزارش بلومبرگ، دو منبع روس در این باره گفته اند که بیش از ۲۰۰ تبعه این کشور که به صورت شخصی برای دولت سوریه در این کشور می جنگند، در حمله آمریکا به این نیروها در منطقه «دیر الزور» کشته شده اند؛ بیشترین تلفاتی که به ادعای این نشریه پس از جنگ سرد بر جای مانده است.

بر اساس این گزارش، مقامات نظامی روسیه اعلام کرده اند که ارتباطی با این حمله نداشته و ارتش آمریکا نیز چنین موضوعی را پذیرفته است.

این در حالیست که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بدون ارائه اطلاعات بیشتر در این خصوص موضوع مذکور را «گیج‌کننده» خوانده است.

در ادامه گزارش بلومبرگ در این باره آمده است: مقامات آمریکایی گفته اند که پیش، هنگام و حتی پس از حمله به مواضع این نیروها با همتایان روس خود در تماس بوده اند.