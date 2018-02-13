استعفای مسجدجامعی از ریاست ستاد هماهنگی شورایاری های شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس ستاد شورایاری های شهر تهران، چهارشنبه هفته گذشته استعفای خود را به محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ارائه داد.

متن کامل استعفای وی به شرح زیر است.

به نام خدا

جناب آقای مهندس محسن هاشمی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

سلام علیکم

حضور اینجانب در ستاد هماهنگی شورایاری ها بر اساس باور قلبی به اثر بخشی شورایاری ها در اداره بهتر شهر و البته برای حفظ انسجام ستاد بود و در این مدت تلاش کردم تجربه سال های پیشین خود را در اختیار همکارانم بگذارم، هر چند در نهایت بر روی انتخاب دبیر ستاد، اجماعی حاصل نشد. برای ادامه کار با درخواست اعضای ستاد هماهنگی تمام وظایف به نائب رئیس محترم ستاد واگذار شد و کلیه احکام و امور جاری با امضای ایشان به جریان افتاد و بنا را بر آن نهادم تا پایان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورایاری ها و برای حفظ یکپارچگی کارها حضور داشته باشم. خوشبختانه در مدت این چندماه برنامه و بودجه سالیانه ستاد با رویکرد تحول بخشی تنظیم و به تأیید کمیسیون برنامه و بودجه رسید. آیین نامه انتخابات هیأت رئیسه شورایاری ها نیز اصلاح و تقسیم مناطق بین 6 عضو محترم انجام و اقدامات لازم برای برگزاری این انتخابات به عمل آمد.

اکنون با توجه به عادی شدن شرایط و به جریان افتادن امور و تثبیت پست ها و اتمام انتخابات همان گونه که پیشترها نیز به جنابعالی این موضوعات و عدم حضور در ستاد را یادآور شدم و قبل از آن نیز به همکارانم اطلاع داده بودم کناره گیری خود را از عضویت در ستاد هماهنگی شورایاری ها اعلام می نمایم.

برای جنابعالی و اعضای محترم ستاد از خداوند متعال آرزوی توفیق دارم.

احمد مسجد جامعی

عضو شورای اسلامی شهر تهران