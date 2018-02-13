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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

همبستگی کامل پارلمانی عربی با لبنان ضد تهدیدات رژیم صهیونیستی

همبستگی کامل پارلمانی عربی با لبنان ضد تهدیدات رژیم صهیونیستی

پارلمان عربی همبستگی کامل خود را با دولت و ملت لبنان در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پارلمان عربی با اشاره به برگزاری نشست بازسازی عراق در کویت از نقش کویت در این زمینه تمجید و اعلام کرد: نقش بزرگ کویت در حمایت از موضوعات عربی و حل مشکلات بشردوستانه در برخی کشورهای عربی قابل تمجید است.

پارلمانی عربی با اشاره به نقش عراق در مبارزه با تروریسم و غلبه بر داعش و آزادسازی شهرهای عراقی از لوث تکفیری ها و درد و رنج ملت عراق طی مدت اشغال برخی مناطق این کشور از سوی داعش، از کشورهای عربی خواست که مشارکت فعال در موفقیت نشست بازسازی عراق داشته باشند.

این پارلمان برحمایت کامل از این نشست تاکید کرد.

پارلمان عربی همچنین ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای همسایه فلسطین اشغالی و تهدیدات علیه لبنان آنرا محکوم و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت لبنان در برابر هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی به اراضی لبنان اعلام کرد و از جامعه بین المللی خواست که به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

کد مطلب 4227171

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