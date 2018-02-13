همبستگی کامل پارلمانی عربی با لبنان ضد تهدیدات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پارلمان عربی با اشاره به برگزاری نشست بازسازی عراق در کویت از نقش کویت در این زمینه تمجید و اعلام کرد: نقش بزرگ کویت در حمایت از موضوعات عربی و حل مشکلات بشردوستانه در برخی کشورهای عربی قابل تمجید است.

پارلمانی عربی با اشاره به نقش عراق در مبارزه با تروریسم و غلبه بر داعش و آزادسازی شهرهای عراقی از لوث تکفیری ها و درد و رنج ملت عراق طی مدت اشغال برخی مناطق این کشور از سوی داعش، از کشورهای عربی خواست که مشارکت فعال در موفقیت نشست بازسازی عراق داشته باشند.

این پارلمان برحمایت کامل از این نشست تاکید کرد.

پارلمان عربی همچنین ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای همسایه فلسطین اشغالی و تهدیدات علیه لبنان آنرا محکوم و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت لبنان در برابر هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی به اراضی لبنان اعلام کرد و از جامعه بین المللی خواست که به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.