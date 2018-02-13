به هدایت اعتراضات در اوکراین ادامه خواهم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، میخائیل ساکاشویلی رهبر مخالفان دولت اوکراین که امروز به لهستان تبعید شده است، اعلام کرده که به رهبری و هدایت اعتراضات علیه دولت کی یف از لهستان ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، وی که این سخنان را در جریان برگزاری یک کنفرانس خبری در ورشو مطرح می کرد، تبعید اجباری خود از اوکراین به لهستان را بر خلاف قوانین حقوق بین المللی دانست. ساکاشویلی همچنین تاکید کرد که به اعتراضات خود علیه آنچه وی فساد مقام های اوکراین خواند ادامه خواهد داد.

رهبر مخالفان دولت اوکراین همچنین اظهار داشت که راهی برای بازگشت به این کشور پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است ساکاشویلی روز گذشته توسط تعدادی از ماموران نقاب دار در رستورانی در کی یف بازداشت شده و پس از انتقال به فرودگاه، به ورشو پایتخت لهستان تبعید شد.

پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با بیان اینکه تبعید ساکاشویلی نظر شخصی وی نبوده تاکید کرد که این اقدام دستگاه قضایی اوکراین بوده است.