انتقاد نماینده اصفهان از اقدام خلاف آئین نامه لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس در تذکری ارجاع برخی مصوبات بودجه ۹۷ به کمیسیون تلفیق از سوی رئیس مجلس را خلاف آئین نامه خواند.

کامران گفت: بنده عضو کمیسیون تلفیق هستم و خدا را شکر سنت حسنه ای شده که وقتی به کمیسیون می رویم، هر کدام از اعضاء، کاغذی از جیبش در می آورد و می گوید که فلان بند از لایحه بودجه ۹۷ را آقای لاریجانی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده است که این اقدام تخلف است.

وی تصریح کرد: رئیس مجلس طبق آئین نامه داخلی مجلس نمی تواند بدون رأی گیری از نمایندگان بندهای لایحه بودجه۹۷ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد.

نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس باید به این موضوع توجه داشته باشند.