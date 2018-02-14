علت خودکشی سیدامامی اسناد زیاد تیم تحقیق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه جلسه بررسی آسیبهای اجتماعی که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، در ارتباط با آخرین پرونده جاسوسان محیط زیست اظهار کرد: روز گذشته در این رابطه توضیحاتی ارائه کردیم اما ذکر چند نکته در اینجا مورد تأکید است؛ ابتدا اینکه عده‌ای گلایه می‌کنند که مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه‌کسی است این در حالی است که دادستان تهران در تمام زندانها، قاضی مقیم دارد.

دادستان تهران افزود: بر تمام زندانها نظارتهای شدیدی صورت می‌گیرد و به‌صورت مستمر، مکرر و منظم از زندانها و بازداشتگاه‌ها بازدید می‌شود و از طرفی معاونین مکلفند هفته‌ای یک بار به زندانها سر بزنند و نظارت‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: خودکشی یا فوت متهم در سایر زندانهای دنیا نیز وجود دارد؛ اما اینکه ما بگوییم دستگاه قضایی در این زمینه نظارت نکرده که این فرد خودکشی کرده، خیر، این‌گونه نبوده است.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح این مطلب گفت: وقتی اسناد و تحقیقات به متهم ارائه شد؛ فرصتی برای پاسخ خواسته است که تحقیقات به روز بعد موکول شد و چون این فرد ملاحظه کرده که اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق‌کننده قرار گرفته، تصمیم به خودکشی گرفته است واین امر ناشی از عدم نظارت نبوده است.

دادستان تهران بیان کرد: در این مورد هم که می‌گویند چرا دادستان دیر اطلاع‌رسانی کرده است، باید گفت در پرونده‌های مهم امنیتی، سرنخ های زیادی وجود دارد که با بیان مطالب تحقیقات آسیب می‌بیند و عده‌ای هوشیار می‌شوند و از طرفی ما زمانی اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کنیم که به دلایل متقنی برسیم، بنابراین این‌گونه نیست که هر کسی دستگیر می‌شود، ما بلافاصله تکلیف به اطلاع‌رسانی داریم. البته به خانواده‌ها اطلاع داده می‌شود اما اطلاع‌رسانی عمومی منوط به صحت تحقیقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقیقات است.

وی تصریح کرد: برخی علی‌رغم اینکه هم پزشکی قانونی و هم قاضی ویژه دادسرای جنایی و هم خانواده متوفی اعلام کرده‌اند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی و تشکیک می‌کنند، در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبدشکافی پزشکی قانونی وجود دارد.

جعفری دولت‌آبادی با ابراز اینکه اظهار نظرهایی که در این رابطه می‌شود ناشی از بی‌اطلاعی از امور پرونده است، گفت: مسئولین و کسانی که در این باب اظهار نظر می‌کنند، توجه داشته باشند که این موضوع یک پرونده قضایی است و اظهار نظر و دخالت در امر قضایی اشکال دارد.

دادستان تهران تأکید کرد: در مواردی که از مطلبی اطمینان حاصل پیدا کنیم آن را اعلام خواهیم کرد، بنابراین اقدام به انتشار مطالبی که از آن اطلاع ندارید، نکنید. ما از این حادثه متأسف شدیم، اما تحقیقات این پرونده ادامه دارد و حداقل بیش از شش ماه به‌روی این موضوع بررسی‌هایی انجام شده است. وقتی اقدام به دستگیری شد که ضرورت داشت انتقال اطلاعات متوقف شود، بنابراین افراد نباید اظهار نظرهایی مغایر با محتویات پرونده، اقرارات متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح کنند. این‌که مطرح می‌کنند که فلان فرد دستگیر شد و بعداً معلوم می‌شود که دروغ است، موجب نگرانی مردم می‌شود. دستگیری‌ها بر اساس سلسله‌مراتب و قانون انجام می‌شود و دادستان بر این موارد نظارت دارد و از همکاران قضایی خود می‌خواهم که نظارت‌های خود بر بازداشتگاه و کلانتری‌ها را افزایش دهند.

وی در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده فساد شهرداری به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر گفت: بله، هم شکوائیه پلیس و هم گزارشی که اخیراً فرستاده بودند به شعب بازپرسی ارجاع کردیم و درحال بررسی هستیم.