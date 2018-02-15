شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام کشاورز در حاشیه سمینار دو روزه تصویر برداری زنان، افزود: این سمینار با تمرکز بر روی تصویربرداری زنان آماده شده است و همچنین موارد پزشکی قانونی که هر رادیولوژیست باید آنها را بداند، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: استانداردسازی گزارش های رادیولوژی موضوع دیگری است که در این کنگره مطرح می شود. این استانداردسازی هم به نفع بیمار است و هم از نظر قانونی به نفع رادیولوژیست است.

کشاورز اظهار داشت: یک رادیولوژیست باید بداند در زمان نازایی بیمار، چه مواردی را گزارش کند و چه مواردی را در گزارش خود نیاورد تا بیمار درمان مناسبی را دریافت کند.

وی یادآور شد: در زمینه نازایی، تمرکز باید بر روی سونوگرافی های سه بعدی و چهار بعدی برود زیرا کاربرد بیشتری در فیلد نازایی دارند.

کشاورز خاطرنشان کرد: شیوع نازایی در کشور حدود ۱۰ درصد از زوجین است که میان خانم ها و آقایان تقریباً متوسط است. نازایی این طور تعریف می شود که در زوجین زیر ۳۵ سال، یک سال و در زوجین بالای ۳۵ سال، شش ماه تلاش برای بارداری صورت گیرد.

دبیر علمی سمینار، گفت: روش های تشخیصی نازایی احتیاج به دستگاه های تخصصی دارند که بعضاً قیمت این دستگاه ها به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان می رسد و این در حالی است که میزان تعرفه ها پائین است و اجازه نمی دهد که رادیولوژیست بتواند آن دستگاه ها را تهیه کند.

وی افزود: در یک سال گذشته حدود ۳۰ درصد دستگاه های رادیولوژی افزایش قیمت داشته و تعرفه ها کاهش یافته است و این موضوع به ضرر بیمار تمام می شود.