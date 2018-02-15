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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

دبیر علمی سمینار تصویربرداری زنان عنوان کرد؛

شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

شیوع ۱۰ درصدی نازایی در کشور

دبیر علمی سمینار تصویربرداری زنان با اشاره به شیوع نازایی در کشور، گفت: در زمینه نازایی باید به سمت استفاده از سونوگرافی های سه و چهار بعدی برویم که کاربرد بیشتری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام کشاورز در حاشیه سمینار دو روزه تصویر برداری زنان، افزود: این سمینار با تمرکز بر روی تصویربرداری زنان آماده شده است و همچنین موارد پزشکی قانونی که هر رادیولوژیست باید آنها را بداند، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: استانداردسازی گزارش های رادیولوژی موضوع دیگری است که در این کنگره مطرح می شود. این استانداردسازی هم به نفع بیمار است و هم از نظر قانونی به نفع رادیولوژیست است.

کشاورز اظهار داشت: یک رادیولوژیست باید بداند در زمان نازایی بیمار، چه مواردی را گزارش کند و چه مواردی را در گزارش خود نیاورد تا بیمار درمان مناسبی را دریافت کند.

وی یادآور شد: در زمینه نازایی، تمرکز باید بر روی سونوگرافی های سه بعدی و چهار بعدی برود زیرا کاربرد بیشتری در فیلد نازایی دارند.

کشاورز خاطرنشان کرد: شیوع نازایی در کشور حدود ۱۰ درصد از زوجین است که میان خانم ها و آقایان تقریباً متوسط است. نازایی این طور تعریف می شود که در زوجین زیر ۳۵ سال، یک سال و در زوجین بالای ۳۵ سال، شش ماه تلاش برای بارداری صورت گیرد.

دبیر علمی سمینار، گفت: روش های تشخیصی نازایی احتیاج به دستگاه های تخصصی دارند که بعضاً قیمت این دستگاه ها به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان می رسد و این در حالی است که میزان تعرفه ها پائین است و اجازه نمی دهد که رادیولوژیست بتواند آن دستگاه ها را تهیه کند.

وی افزود: در یک سال گذشته حدود ۳۰ درصد دستگاه های رادیولوژی افزایش قیمت داشته و تعرفه ها کاهش یافته است و این موضوع به ضرر بیمار تمام می شود.

کد مطلب 4228551

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