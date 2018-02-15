به گزارش خبرنگار مهر، شعبان غربا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تا کنون کشف مواد مخدر در گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۴ درصدی داشته است.

وی افزود: کشفیات سال گذشته در استان نیز نسبت به سال ۹۴ افزایش ۸۰ درصدی داشت که این نشان دهنده نظارت دقیق‌تر و توجه بیشتر ماموران در امر مبارزه با مواد مخدر است.

غربا گفت: باتوجه به اینکه گلستان دارای سه محور اصلی و ۱۲ محور فرعی برای تردد است، ایستگاه‌های بازرسی و استفاده از سگ‌های مواد یاب نیز در حال افزایش است.

وی ادامه داد: طرح شناسایی و اندام باندهای مواد مخدر از برنامه‌های اولویت دار این مجموعه است، که در همین راستا از ابتدای سال تا کنون تعداد ۱۰ باند مواد مخدر شناسایی و منهدم شده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: در رابطه با دستگیری خرده فروشان نیز از ابتدای سال تا کنون تعداد چهار هزار و ۵۰۰ خرده فروش دستگیر شده‌اند که نسبت به سال گذشته افزایش هشت درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه تقویت ایستگاه‌های بازرسی و شناسایی باندهای حمل و توزیع مواد مخدر از اولویت‌های این مجموعه است، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از این مواد از مسیرهای فرعی به داخل استان ترانزیت می‌شود در برنامه‌های جدید سعی بر آن است تا با همکاری دستگاه قضایی ایستگاه‌های بازرسی را در این نقاط افزایش دهیم.

غربا در رابطه با شناسایی نقاط آلوده استان، افزود: این نقاط از سه نقطه در شهرهای گرگان و گنبد، به ۱۵ نقطه در همه شهرهای استان افزیش یافت، که در همین راستا از ابتدای سال تا کنون ۵۲۰ مورد عملیات پاکسازی در آنها انجام شده و ۴۳۰ کیلو گرم مواد مخدر کشف و تعداد پنج هزار و ۴۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.

وی گفت: دستگیری صورت گرفته در حوزه مواد مخدر استان گلستان ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، که توزیع کنندگان، خرده فروشان و معتادان را در بر می‌گیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان، گفت: در سر فصل‌های جدید این مجموعه در نظر داریم تا برای کاهش ورود مواد مخدر به گلستان، با همکاری برخی استان‌ها، مواد مخدر قبل از ورود به گلستان شناسایی و منهدم شود که طی یک عملیات مشترک با استان کرمان این اتفاق رخ داد و محموله مورد نظر کشف و ضبط شد.

به گفته غربا پیشگیری و کاهش ورود مواد مخدر به گلستان که یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی گلستان به شمار می‌رود و مقابله با آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرائی است و این مجموعه به تنهایی نمی‌تواند به همه موفقیت‌ها در این زمینه دست یابد.