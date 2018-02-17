تب بالای ناشی از درد دندان خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا یزدانی با بیان اینکه آبسه به معنی تجمع چرک و عفونت در بافت‌های بدن است و در هر جای بدن از جمله در حفره دهان ممکن است، تشکیل شود، افزود: آبسه به علت پوسیدگی دندان اتفاق می‌افتد. از این رو، اگر پوسیدگی دندان درمان نشود، عفونت ناشی از آن گسترش پیدا می‌کند و به مقر دندان می‌رسد و از آنجا وارد استخوان می‌شود؛ یا حتی ممکن است، عفونت وارد نسوج اطراف دندان ‌شود.

وی با بیان اینکه اگر دندان سالم و پوسیدگی در کار نباشد، مشکلات و بیماری‌های لثه‌ای موجب آبسه دندان می‌شود، ادامه داد: البته عفونت‌های لثه‌ای درمان نشده نیز باعث ایجاد آبسه لثه‌ای می‌شود؛ اما تشخیص آبسه گاهی ساده و گاهی مشکل است. وقتی دندان، پوسیدگی ندارد آبسه به علت عفونت لثه به وجود می آید؛ ولی اگر دندان پوسیدگی داشته باشد پوسیدگی می تواند علت ایجاد آبسه شود.

این متخصص سلامت دهان در ادامه تصریح کرد: البته یک علت کمتر شایع هم وجود دارد که آن ایجاد آبسه بر اثر ضربه یا غذایی که می‌خوریم است و یا جسم خارجی که وارد بافت‌های اطراف دندان و مخاط می‌شود، نیز می‌تواند باعث عفونت و آبسه دندان شود.

وی با بیان اینکه افرادی که به هر علتی سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند مثل خانم‌های باردار، افراد سالمند و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت دارند، نسبت به افراد دیگر بیشتر در معرض ابتلا به عفونت‌های دندانی و آبسه هستند، گفت: درد، تورم، لقی دندان، بوی بد دهان، اشکال در عملکرد دهان و دندان، و مشکل غذا خوردن از جمله علائم آبسه دندان است که اگر به مشکل غذا خوردن رسیدگی نشود و ادامه پیدا کند تب بالا و بی‌حالی بروز می‌کند که این دو نشانه، خطرناک هستند و فرد مبتلا باید هر چه سریع‌تر به دندانپزشک مراجعه کند.

یزدانی در ادامه به راه های پیشگیری از آبسه دندان و لثه اشاره کرد و افزود: باید از پوسیدگی دندان و بیماری لثه پیشگیری کنیم. از این رو، حداقل دو بار مسواک زدن به مدت حداقل دو دقیقه با خمیر دندان‌های حاوی فلوراید، کاهش مصرف مواد قندی، کاهش مصرف هر ماده قندی که قند و شکر دارد، و مراجعه منظم به دندانپزشک نیز توصیه می‌شود.

وی یکی از خوددرمانی‌، آبسه دندانی را مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و مسکن دانست و ادامه داد: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها باعث ایجاد مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود. در چنین شرایطی علائم برطرف می‌شود، اما عفونت برطرف نمی‌شود چون علت هنوز باقی است. آنتی‌بیوتیک فقط باید با تشخیص پزشک مصرف شود.

این متخصص سلامت دهان در خصوص اقدامات اولیه‌ای که افراد مجاز به انجام دادن آن هستند، گفت: فرد می‌تواند یک مسکن مصرف کند تا درد شدید را تسکین دهد. دهان را با آب و نمک رقیق شست‌وشو دهد و بعد به دندانپزشک یا مرکز شبانه‌روزی مراجعه کند. شست‌وشو با آب و نمک به این صورت است که در یک لیوان آب جوشیده سرد شده، یک دوم چای خوری نمک بریزد و از آن استفاده کند. افرادی که همواره مسواک می‌زنند شاید استفاده از آب نمک رقیق شده، آن هم گاه به گاه برایشان مفید باشد.

یزدانی در گفتگو با رادیو سلامت، با بیان اینکه آبسه حاد به صورت درد و تورم، بی‌حالی و گاه تب بالا، خود را نشان می‌دهد، تاکید کرد: اما در آبسه مزمن، حفره آبسه تشکیل شده و از آن عفونت و چرک خارج می‌شود، بیمار که مراجعه می‌کند تورم دارد؛ اما درد ندارد چون چرک در حال خارج شدن است و فشار از روی اعصاب ناحیه برداشته شده است. گاه عفونت به استخوان دندان گسترش پیدا می‌کند که درمان آن خارج کردن دندان است.

یزدانی در پایان در خصوص نقش جراحی در درمان آبسه اظهار داشت: زمانی که آبسه صورت فرد را متورم می‌کند، باید آبسه شکافته شود تا چرک خارج شود. آبسه‌های خیلی بزرگ نیاز به تخلیه دارند.