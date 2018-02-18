رفع ۱۸ مورد آبگرفتگی ناشی از بارش باران در کرمانشاه

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امدادرسانی آتش‌نشانان کرمانشاهی در آبگرفتگی‌های اخیر ناشی از بارش های سنگین باران طی یکی دو روز گذشته گفت: طی بارش های دیروز آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه طی اعلام شهروندان به مرکز فرماندهی ۱۲۵ تعداد ۱۸مورد آبگرفتگی منازل مسکونی و معابر عمومی را رفع و به امداد رسانی به شهروندان درگیر در سطح شهر پرداختند.

وی افزود: آتش نشانان در این امدادرسانی ۱۸ مورد آبگرفتگی منازل مسکونی را در محلات جعفرآباد، ملاحسینی، آناهیتا، معلم و شهیاد را رفع کردند.

مدیرعامل آتش‌نشانی کرمانشاه خاطرنشان و تاکید کرد: طبق اطلاعیه سازمان هوا شناسی و مدیریت بحران استان، کلیه پرسنل سازمان و تجهیزات امدادی در حالت آماده باش قرار دارند و آماده امداد رسانی به شهروندان هستند.