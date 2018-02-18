مراسم تشییع۲ شهید گمنام در دانشگاه تبریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تشییع پیکر این دو شهید گمنام در دانشگاه تبریز بعد از نماز ظهر و عصر از مقابل مسجد بزرگ این دانشگاه به طرف ساختمان دانشجویی انجام گرفت و شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضوری پرشور و سردادن شعارهای انقلابی شهیدان زنده‌اند، الله اکبر، این گل پرپر از کجا آمده، ،حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست" باردیگر پایبندی خود را به آرمان‌های شهدا اعلام کردند.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام علی خدیوی، مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آذربایجان‌شرقی به سخنرانی پرداخت.

وی در این مراسم با بیان اینکه شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس راه امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) را در پیش گرفتند تا اینکه آزاده باشند، گفت: شهدا با نثار همه هستی خویش در راه خدا به ما نشان دادند که در راه حریت، آزادگی و در راه حق و حقیقت باید از تمام هستی خویش گذشت.

خدیوی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه شهدا به ما درس‌های زیادی دادند، افزود: از جمله این درس‌ها می‌توان به عزت، اقتدار، شهامت، شجاعت، گذشتن از تمام هستی خویش اشاره کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شهدا راهی را انتخاب کردند که برای همیشه و در همه حال جاودانه است، گفت: برای ادامه راه این شهدا باید بیش از گذشته به فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اهتمام داشت.

مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آذربایجان‌شرقی در خاتمه خواستار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه شد.