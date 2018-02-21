خبرگزاری مهر – گروه استانها: عقربههای ساعت با سرعت یکی پس از دیگری از هم سبقت میگیرند و در این میان برای رسیدن به محل کارم امور روزانه را باعجله انجام میدهم و درنهایت سوار بر خودروی خود وارد خیابانهای همدان میشوم اما ...
چند وقتی است که هر مرتبه یک مسیر متفاوت که به محل کارم ختم میشود را برای رسیدن به مقصد انتخاب میکنم اما آنچه باورش برایم تا حدودی ناممکن است ترافیکهای صبحگاهی در خیابانهای رینگ سوم شهر همدان است و بااینحال وای به حال رینگ اول شهر.
ساعت کمکم پیش میرود و من همچنان پشت ترافیک خودروهای عبوری در بلوار سعیدیه همدان ایستادهام و برای رسیدن به محل کارم خیابانهای فرعی ممکن را در ذهنم مرور میکنم تا شاید با عبور از آنها زودتر به مقصد برسم اما این هم جوابگو نیست چراکه بسیاری از مردم همین تصور مرا داشتهاند و با عبور از خیابانهای فرعی برای رسیدن به مقصد برنامهریزی کردهاند اما زهی خیال باطل.
ترافیک در شهر همدان به معضلی جدی تبدیلشده است
ترافیک در شهر همدان در سالهای اخیر به معضلی جدی تبدیلشده تا جایی که اگر بگوییم در ۲۴ ساعت شبانهروز در شهر همدان تنها در ۶ ساعت ابتدایی روز شاهد ترافیک نیستیم بیراه نگفتهایم.
طبق بررسیها ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎ، ﺗﺮاﻓﯿﮏ هرروز سنگینتر میشود، بهطوریکه ﺗﺮاﻓﯿﮏ هرروزه میلیونها ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﻠﻒ میکند و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد را ﮐﺎﻫﺶ داده و بهطور ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ میگذارد.
خیابانهای شهر ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ شده اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی کشور ﺑﻪ مسئلهای ﺑﺤﺮاﻧﯽ تبدیلشده چراکه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺪم ﺗﻘﻮﯾﺖ حملونقل ﺷﻬﺮی، خیابانهای شهر را ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺮﮐﺰ شهر همدان، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﮔﺮه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی روﺑﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ نگاهی به وضعیت شهر همدان بیانگر این واقعیت است که ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺮﮐﺰ شهر همدان، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﮔﺮه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی روﺑﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ.
یک شهروند همدانی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شهر همدان با ترافیک عجین شده است و اگر روزی خیابانهای آن را بدون ترافیک ببینیم تعجب میکنیم، عنوان کرد: طی سالهای اخیر برخی پروژهها در راستای کاهش ترافیک در شهر اجراشده اما بیشتر از آنکه از معضل بکاهد بر آن افزوده است.
بهجت یزدانی که منزل مسکونیاش در اطراف میدان آرامگاه بوعلی سیناست با اشاره به اجرای پلهای عابر پیاده در چهارراه تختی و چهارراه خواجه رشید و از سوی دیگر اجرای طرح پیاده راه خیابان بوعلی همدان، عنوان کرد: از زمان اجرای این طرحها میدان آرامگاه بوعلی سینا رنگ آرامش به خود ندیده است و همواره و در تمام طول روز با ترافیک سنگین روبروست.
وی بابیان اینکه خودروهای عبوری از چهارراه تختی به میدان آرامگاه بوعلی سرازیر میشوند و از سوی دیگر خودروهای عبوری از چهارراه خواجه رشید نیز به میدان آرامگاه بوعلی میرسند و از سمت دیگر مسیر میدان آرامگاه بوعلی به میدان امام پیاده راه شده و اجازه عبور خودرو در آن وجود ندارد، گفت: همین موارد باعث گره ترافیکی شده و این در حالی است که من کارشناس شهری نیستم و به این مسائل واقفم و در تعجبم مدیران شهری در اجرای پروژهها چه مواردی را اولویت میدانند که بهجای حل مشکلات بر آن افزوده میشود!؟
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه گذر از خیابانهای همدان با پای پیاده بهتر از آن است که در خودرو ساعتها معطل شده و پشت ترافیک بمانم، عنوان کرد: من برای رفتن به محل کارم باوجودی که خودروی شخصی هم دارم اما ترجیح میدهم مسیر را یا با تاکسی طی کنم یا با پای پیاده راهی محل کارم شوم.
همدان روزبهروز در وضعیت ترافیکی نامناسبی غرق میشود
علی شایگانی بابیان اینکه بارها پیشآمده که گیرکردن در ترافیک باعث تأخیر در ثبت ورود به محل کارم شود، گفت: شهر همدان روزبهروز در وضعیت ترافیکی نامناسبی غرق میشود و به نظر میرسد برای حل مشکل چارهاندیشی نشده است.
وی بابیان اینکه برخی اصلاح هندسیها در خیابانهای همدان خود برافزایش ترافیک دامن میزند، ادامه داد: سالها قبل تنها در رینگ اول شهر همدان شاهد ترافیک بودیم اما در حال حاضر تمام خیابانهای شهر همدان بهنوعی با ترافیک دستوپنجه نرم میکنند.
وی بابیان اینکه شاید بتوان کمبود پارکینگ در شهر همدان را عاملی در ایجاد ترافیک دانست، عنوان کرد: عرض خیابانهای همدان کم است و مردم به دلیل عدم وجود پارکینگ خودروی خود را در کنار خیابان پارک میکنند که همین امر سبب کندی تردد خودروها میشود و بر ترافیک میافزاید.
شایگانی با تأکید بااینکه مدیریت شهری باید فکری به حال رفع مشکل ترافیک داشته باشد، گفت: وضعیت حملونقل عمومی همدان هم چندان تعریفی ندارد و نداشتن مسیر عبور اتوبوس در همدان نیز خود عاملی برای ترافیک است.
متأسفانه مدیریت شهری به ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ندارد
کارشناس شهری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ حملونقل برای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ به دلیل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﺿﻌﻒ حملونقل ﺷﻬﺮی وارد میآید، از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ شهر سالم و ﺧﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر میآید، گفت: متأسفانه مدیریت شهری به ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ندارد.
محمد اعتمادی بابیان اینکه شهر همدان به دلیل رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از پدیدههای ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ درﮔﯿﺮ است، گفت: اﯾﻦ اﻣﺮ ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ حملونقل و ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﻬﺮ همدان را ﺿﺮوری کرده اﺳﺖ.
وی با تأکید بااینکه ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی و برونشهری، ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف وﻗﺖ و ﺻﺮف هزینههای زﯾﺎد میشود، گفت: ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و مؤثری در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ و تأخیر ﺗﺮاﻓﯿﮏ دارد.
حملونقل ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ
وی بابیان اینکه حملونقل ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ، گفت: ﺗﮑﺎﻣﻞ زیرساختهای حملونقل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ هزینههای حملونقل، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر منجر میشود و بهنوعی حملونقل ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
اعتمادی با اشاره به اینکه ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ تقسیمشده و ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ شهر همدان قرارگرفته ﺷﺎﻣﻞ ۶ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ، عنوان کرد: در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ، اﻧﺴﺪاد ﮐﻠﯿﻪ خیابانهای ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ خیابانهای ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ، اﮐﺒﺎﺗﺎن، ﺷﻬﺪا و ﺗﺨﺘﯽ مدنظر است.
وی اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﯽ تقاطعها و ﻣﻌـﺎﺑﺮ، ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻊ خطکشی ﻣﻌـﺎﺑﺮ و خطکشی چراغها، ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده، ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺠﺎد روﮔﺬر و زیرگذر و بهطورکلی ﺗﺴﻬﯿﻞ و ایمنسازی ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ و عابران ﭘﯿﺎده، مکانیابی پارکینگها و پایانهها، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻏﯿﺮه را در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان مؤثر دانست و گفت: این موارد درنهایت ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان نیز در خصوص وضعیت ترافیک شهر همدان با اشاره به ورود ۱۴ هزار وسیله نقلیه نو شماره به استان طی سال جاری، گفت: در سال گذشته ۱۸هزار وسیله نقلیه نو شماره و در سال جاری نیز ۱۴ هزار دستگاه به استان واردشده است که این تعداد خود معضلی برای ترافیک شهر ایجاد خواهد کرد.
برنامهریزی برای مدیریت هوشمند ترافیک
سرهنگ علی فکری برنامهریزی برای مدیریت هوشمند ترافیک را از برنامهها عنوان کرد و گفت: روزانه ۴۴ خودروی در همدان شماره و به سیستم ترافیک شهری افزوده میشود.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد این وسایل نقلیه وارد مرکز شهر همدان میشوند که این امربر افزایش گرههای ترافیکی مؤثر است، گفت: باید با راهکارهای مختلف شهر را از چالش ترافیکی نجات داد.
وی بابیان اینکه باید مردم خود پلیس باشند و به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بپردازند، به وضعیت دوربینهای ثبت تخلف در همدان اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات شورای تأمین در سال ۹۴ نصب ۴ دوربین در بلوار ارم بود که تنها یک دوربین نصب شد که آنهم کمتر از ۴۰ روز فعال بود.
رئیس پلیس راهور استان همدان بابیان اینکه مصوبه شورای تأمین زمینمانده است، تأکید کرد: بیشتر دوربینهای ثبت تخلف و ورود به طرح در همدان ماکت هستند و با نصب دوربینهایی که کارکردی ندارند نمیتوان به کاهش تخلفات امیدوار بود.
رفع معضل ترافیک نیازمند همکاری همهجانبه است
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز در این خصوص بابیان اینکه رفع معضل ترافیک نیازمند همکاری همهجانبه است، گفت: متأسفانه همه برای رفع این معضل در جامعه از شهرداری و نیروی انتظامی انتظار دارند.
کامران گردان در خصوص رفع معضل ترافیک در همدان از رسانهها خواست تا در فرهنگسازی برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و روانسازی آن بهطور ویژه ورود یابند و بابیان اینکه در بین عوامل مؤثر در رفع معضلات ترافیکی، ارتقای فرهنگ ترافیک و آموزش همگانی نقش مؤثری دارد، گفت: آموزش شهروندی درزمینهٔ راهنمایی و رانندگی موردتوجه قرارگرفته و خدمات خوبی در مرکز کنترل ترافیک شهر انجامشده که رو به افرایش است.
فرهنگ ترافیک باید همزمان با اصلاح ترافیکی انجام شود
وی بابیان اینکه فرهنگ ترافیک باید همزمان با اصلاح ترافیکی انجام شود، گفت: اشاعه فرهنگ ترافیک کاهش و صرفهجویی در هزینهها را به دنبال دارد.
وی بابیان اینکه امروزه استفاده از وسایل نقلیه جزء جداییناپذیر زندگی روزمره مردم شده است، عنوان کرد: متأسفانه نتوانستهایم فرهنگ ترافیک را همزمان با ورود خودرو به کشور نهادینه کنیم و بهکارگیری وسایل نقلیه همراه با فرهنگسازی استفاده از این وسایل مدنظر نبوده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حملونقل و ترافیک و محیطزیست شورای شهر همدان تأکید کرد: ازآنجاکه معضل ترافیک یک مسئله چند علتی است که از ترکیب پیچیده و غیرخطی عوامل گوناگون پدید میآید درنتیجه مواجهه با آن نیز بسیار پیچیده است که تنها یک سازمان خاص بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند.
فرماندار همدان نیز در این خصوص معتقد است باید طرحی برای ترافیک همدان مصوب شود که اتوبوس و تاکسی توقف کمتری در خیابانهای منتهی به میدان مرکزی داشته باشند.
نباید تاکسی و اتوبوس در میدان مرکزی همدان توقف طولانی داشته باشد
علی تعالی که دوشنبه گذشته در شورای ترافیک شهرستان همدان سخن میگفت؛ بابیان اینکه نباید تاکسی و اتوبوس در میدان مرکزی همدان توقف طولانی داشته باشد، اظهار داشت: اتوبوسها باید به حالت چرخشی بدون توقف در میدان امام(ره) تردد داشته باشند.
فرماندار همدان با تأکید بر اینکه رینگ مرکزی شهر باید از ناوگان حملونقل عمومی خالی شود، ادامه داد: باید زیرساختهای موردنیاز برای توقفگاه ناوگان حملونقل عمومی همدان آماده شود.
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهرداری همدان نیز گفت: در محدوده رینگ مرکزی شهر همدان ۷ ناحیه ترافیکی وجود دارد و ۳۰ درصد سفرهای داخلی همدان در این ۷ ناحیه ترافیکی صورت میگیرد.
موسی رسولی بابیان اینکه ۳ راهکار برای کاهش ترافیک رینگ مرکزی شهر همدان توسط کارشناسان شهرداری همدان ارائهشده است، گفت: این راهکارها را شامل حفظ دسترسی به ناوگان حملونقل عمومی باهدف جداسازی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، حفظ دوربرگردان در خیابانهای منتهی به میدان امام و حذف کامل خطوط تاکسی و اتوبوس از میدان امام(ره) دانست.
طرح جامع ترافیکی همدان باید موردبازنگری قرار گیرد
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهرداری همدان با اشاره به اینکه در بحث ترافیکی در رینگ اصلی شهر و باوجود مطالعات گسترده کارشناسان تردد پیاده بر سواره در این ناحیه از شهر ترجیح دارد، عنوان کرد: همانطور که طرح جامع تفصیلی شهر همدان در حال بازنگری است طرح جامع ترافیکی نیز با حضور کارشناسان مربوطه باید موردبازنگری قرار گیرد البته این موضوع حائز اهمیت است که تغییر رفتارهای ترافیکی تبعات خاص خود را دارد.
با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه مشکل ترافیک همدان رفته رفته با وجود افزایش تعداد خودروها و نبود فضای لازم و همچنین نبود پارکینگ و دیگر زیرساختها به گرهای کور تبدیل میشود که اگر اکنون برای آن فکری نشود حل آن در سالهای آتی بسیار سخت و شاید هم غیر ممکن خواهد بود.
