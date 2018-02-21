به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بازخوانی آرا و اندیشه‌های دکتر شریعتی» با حضور سیدیحیی یثربی، مجتبی مطهری، حسین راغفر، محمد خوش‌چهره، سیدجواد میری، علی ذوعلم، محمد اسفندیاری، نعمت‌الله فاضلی، علیرضا قائمی‌نیا، پرویز امینی، سیدحسین شهرستانی و محسن حسام‌مظاهری برگزار میشود.

محورهای این همایش دو دسته است، بخشی بر اساس دغدغه‌های شخصی دکتر شریعتی است مانند گفتمان بازگشت به خویشتنیا اسلام شناسی در نگاه دکتر شریعتی و بخشی کلید واژه‌هایی است که در اندیشه‌های دکتر شریعتی قابل مشاهده است مانند شریعتی و تاریخ، شریعتی و علوم انسانی، شریعتی و روشنفکری ، شریعتی و مساله عدالت، شریعتی و سنت ومدرنیته. همچنین برخی موضوعات دیگری که در اندیشه‌های شریعتی وجود دارد مانند شریعتی و اندیشه جهان وطنی، شریعتی و اندیشه‌های سیاسی مدرن و اسلامی.

همچنین در این همایش مستند«شریعتی بدون روتوش» معرفی خواهد شد.

همایش «بازخوانی آرا و اندیشه‌های دکتر شریعتی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۶و ۷ اسفند ساعت ۱۳ الی ۱۸ در سالن ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.