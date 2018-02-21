گونه جدید عنکبوت در کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، آخرین یافته استادان دانشگاه فردوسی مشهد درزمینه مطالعات آرایه شناختی عنکبوتهای ایران دلالت بر وجود گونه جدیدی از عنکبوتهای گرگی متعلق به جنس Pardosa در شمال شرق ایران داشت.
امید میر شمسی عضو هیاتعلمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گفت: راسته عنکبوتها با داشتن بیش از ۴۶ هزار گونه شناخته شده در سرتاسر دنیا هفتمین راسته متنوع جانوری محسوب میشوند.
وی افزود: تاکنون در ایران بیش از ۶۶۸ گونه از این جانوران که متعلق به ۵۱ خانواده هستند گزارش شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: مطالعات آرایه شناختی این گروه جانوری توسط محققان داخلی در دو دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که تعداد گونههای عنکبوتهای ایران طی این زمان تقریبا چهار برابر افزایشیافته است.
میر شمسی تاکید کرد: گرچه قدمت مطالعات آرایه شناختی این جانوران به دهههای میانی قرن نوزدهم میلادی بازمیگردد اما عمده این مطالعات بهصورت بسیار پراکنده و توسط تعداد معدودی از محققین خارجی انجام شده است.
وی افزود: بر این اساس و باتوجه به تنوع جغرافیایی و اقلیمی ایران، مطالعات اندک انجامشده و مقایسه با فون کشورهای همجوار تعداد گونههای عنکبوتهای ایران بیش از هزار گونه برآورد میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مطالعات بیوسیستماتیکی انجام شده بر راسته عنکبوتها در پنج سال گذشته در گروه زیستشناسی دانشگاه فردوسی مشهد نشاندهنده تنوع بالای این جانوران در ناحیه شرق و شمال شرق ایران است به نحوی که در این بازه زمانی بیش از ۱۰۰ رکورد جدید برای ایران ثبت شده که در این میان تعدادی از گونههای معرفی شده برای علم جدید هستند.
میرشمسی افزود: آخرین یافته درزمینه مطالعات آرایه شناختی عنکبوتهای ایران مربوط به رساله دکتری سپیده شفایی دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه فردوسی مشهد است که دلالت بر وجود گونه جدیدی از عنکبوتهای گرگی متعلق به جنس Pardosa در شمال شرق ایران داشت که باتوجه به همزمانی این یافته با درگذشت مریم میرزا خانی بهافتخار وی به نام Pardosa mirzakhaniae نامگذاری و توصیف شد.
وی عنوان کرد: مقاله مربوط به این پژوهش در ژورنال معتبر ZOOTAXA به چاپ خواهد رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: از سایر گونههای جدیدی که در پنج سال گذشته طی مطالعات انجامشده در مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی و گروه زیستشناسی کشف و معرفیشدهاند میتوان به گونه Oecobius ferdowsii یا عنکبوت تورباف فردوسی اشاره کرد که بهافتخار حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری و توصیف شد.
میرشمسی اضافه کرد: نمونه تایپ اینگونه طی نمونهبرداریهای انجامشده در محوطه پردیس دانشگاه فردوسی یافت شد.
وی اظهار داشت: همچنین جنس و گونه جدید Bastanius kermanensis از خانواده Hersiliidae که نام جنس به افتخار استاد باستانی پاریزی (استاد دانشگاه تهران) و نام گونه بر اساس محل کشف گونه در استان کرمان نامگذاری شد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: همچنین در سال ۲۰۱۳ از این خانواده از عنکبوتها موفق به کشف گونه جدیدی از جنس Duninia از جنوب استان خراسان رضوی شدیم که بهافتخار استاد فقید جمشید درویش به نام Duninia darvishi نامگذاری شد.
میرشمسی خاطرنشان کرد: برخی از سایر گونههای جدید کشف شده که توسط من و و همکاران توصیف و به چاپ رسیدهاند شامل Aelurillus khorasanicus, Oecobius ilamensis, Anemesia koponeni است.
وی گفت: همچنین یک گونه جدید برای عقربهای ایران نیز کشف و توصیف شد که به افتخار سیاوش تیرگری از اساتید پیشکسوت عقرب شناسی ایران تحت عنوان Odontobuthus tirgari در مجله ZOOTAXA به چاپ رسیده است.
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