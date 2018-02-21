کشف ۹۲ درصد جرائم فضای مجازی گلستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صاحبکاران ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حالی طی ۱۱ ماه سال جاری، ۹۲ درصد جرائم فضای مجازی گلستان کشف شده است که این رقم در سال گذشته ۸۶ درصد بود.
وی افزود: در همین راستا در ۱۱ ماهه امسال جرائم فضای مجازی در گلستان افزایش ۳۰ درصدی داشته است که از جمع پروندههای تشکیل شده، ۱۹ درصد به به برداشتهای غیر مجاز بانکی، ۱۳ درصد کلاهبرداری رایانهای، ۵۹ درصتد هتک حیثیت و ۹ درصد به سایر جرائم اختصاص د ارد.
صاحبکاران ادامه داد: از ابتدای تشکیل پلیس فتا در سال ۹۰ تا ۹۴ جرائم کلاهبرداری رایانهای و برداشتهای بانکی در صدر جرائم بود، اما سال ۹۵ و ۹۶ این میزان پرونده به هتک حیثیت در فضای مجازی تغییر یافته است.
وی با بیان اینکه عدم آگاهی از مجرمانه بودن برخی فعالیتها در فضای مجازی موجب بروز افزایش این پروندهها شده است، گفت: از تعداد افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده ۷۸ درصد را مردان و ۲۲ درصد را زنان تشکیل میدهند، که میانگین سنی ۳۳ درصد از این افراد ۱۵ تا ۲۴ سال و ۶۱ درصد ۲۵ تا ۶۱ سال است.
سرپرست پلیس فتا گلستان افزود: از جمع پروندهای تشکیل شده ۳۲ درصد افراد مجرم شاغل و ۶۸ درصد بیکار هستند و ۶۷ درصد آنان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و ۳۳ درصد تحصیلات عالیه دارند.
عدم آگاهی موجب افزایش پروندهها
وی گفت: عدم آگاهی از آسیبهای فضای مجازی، پائین بودن سطح آگاهی برخی از خانوادهها نسبت به استفاده نوجوانان از فضای مجازی و اعتماد به اینترنت آزاد در امکان مختلف و در اختیار گذاردن رمز وای فای و اطلاعات شخصی به برخی افراد موجب بروز چنین جرائمی میشود.
صاحبکاران با اشاره به بحث سایتهای همسر یابی غیر مجاز گفت: اگر چه به شدت با این سایتها برخورد صورت میگیرد، اما همچنان در حال رشد هستند و شهروندان باید نسبت به این مساله آگاهی داشته باشند، بدون استعلام از مراجع قانونی اطلاعات شخصی و تصاویر خود را در اختیار چنین سایتهایی قرار ندهند.
وی افزود: بارها مشاهده شده که بسیاری از افراد ثبت نام شده و بخصوص بانوان اخاذی مالی صورت گرفته و یا مورد هتک حیثیت قرار گرفتهاند.
وی در رابطه با اقدامات پلیس فتا برای کاهش جرائم و آگاه سازی شهروندان گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۳۸ هزار نفر ساعت برنامههای آموزشی چهره به چهره اجرا شده و تعداد یک هزار تراکت و دی وی دی و سی دی بین دانش آموزان همه مدارس استان پخش شده و چند برنامه مستند در رابطه با آسیبهای فضای مجازی با همکاری صداوسیما برای آگاه سازی مردم به اجرا درآمده است.
در ایام نوروز هشدارها را جدی بگیرد
صاحبکاران با اشاره به اینه با نزدیک شدن ایام نوروز و افزایش سفرها استفاده از دستگاههای عابر بانک، سایتها و یا کارتخوان افزایش مییابد گفت: بهتر است شهروندان برای تهیه اقلام و یا بلیت های سفری، به سایتهای معتبر با وارد کردن آدرس سایت مربوطه بدون کپی از نام سایت اقدام به خرید کنند.
وی ادامه داد: شهروندان سعی کنند اطلاعات سفرهای نوروزی خود را در فضای مجازی را به اشتراک نگذارند و کدهای امنیتی کارتهای اعتباری، گوشیها و مودمهای شخصی را تغییر دهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه پلیس فتا همواره جرائم فضای مجازی را رصد میکند، گفت: این نیرو بدون همکاری شهروندان نمیتواند به تنهایی جلوی برخی آسیبهای این فضا را بگیرد و با ورود تکنولوژیهای جدید و افزایش فضاهای اینترنتی شهروندان همواره باید مراقب آسیبهای این فضا باشند.
