۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

«الوطن» عربستان اعلام کرد:

نامه‌های محرمانه «حریری» به العبادی و آیت‌الله سیستانی

حریری در نامه‌هایی محرمانه به العبادی و آیت الله سیستانی ممانعت آنها از سفر فرماندهان حشد شعبی به لبنان را خواستار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «الوطن» عربستان به نقل از یک منبع در کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق نوشت که سعد الحریری نخست وزیر لبنان دو نامه محرمانه برای حیدر العبادی، نخست وزیر عراق عراق و آیت الله سیستانی مرجعیت عالی شیعیان این کشور نوشته است.

بر اساس این گزارش، سعد الحریری در نامه های خود به العبادی و آیت الله سیستانی از آنها خواسته تا مانع از سفر فرماندهان حشد شعبی به لبنان شوند.

حریری در نامه خود به العبادی اعلام کرده است: از آنجایی که طبق مصوبه پارلمان، حشد شعبی زیر مجموعه نیروهای مسلح عراق تحت رهبری شماست، انتظار می رود که مانع از سفر فرماندهان این گروه به لبنان شوید.

گفتنی است، پیشتر دو تَن از فرماندهان حشد شعبی یعنی «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق و «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش «النجباء» به لبنان سفر کرده اند.

گفته می‌شود که این نامه‌ها یک روز پس از سفر رئیس‌جمهور لبنان به عراق، ارسال شده‌اند. وی عصر سه‌شنبه ( ۲۰ فوریه) به بغداد سفر کرده بود.

