  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

صبح امروز؛

«امیر شاه صفی» با خانواده شهید اغتشاشات خیابان پاسداران دیدار کرد

«امیر شاه صفی» با خانواده شهید اغتشاشات خیابان پاسداران دیدار کرد

فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه جمعی از مسئولین عالی رتبه این نیرو با خانواده شهید بایرامی از شهدای حوادث اخیر تهران دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان حسن شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت الاسلام قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی و جمعی از مسئولین عالی رتبه این نیرو، صبح امروز با خانواده شهید بایرامی از شهدای حوادث اخیر تهران دیدار کردند.  

در این دیدار امیر شاه‌صفی ضمن عرض تسلیت به خانواده استوار دوم شهید محمدعلی بایرامی که یکی از شهدای وقایع اغتشاشات اخیر بود و توسط آشوبگران در خیابان پاسداران تهران به درجه شهادت نائل آمده بود، علو درجات آن شهید را از خداوند متعال مسئلت کرد.

این شهید، فرزند «مرسل بایرامی» کارمند بازنشسته نیروی هوایی ارتش است.

کد مطلب 4234907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها