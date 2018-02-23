«امیر شاه صفی» با خانواده شهید اغتشاشات خیابان پاسداران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان حسن شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت الاسلام قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی و جمعی از مسئولین عالی رتبه این نیرو، صبح امروز با خانواده شهید بایرامی از شهدای حوادث اخیر تهران دیدار کردند.

در این دیدار امیر شاه‌صفی ضمن عرض تسلیت به خانواده استوار دوم شهید محمدعلی بایرامی که یکی از شهدای وقایع اغتشاشات اخیر بود و توسط آشوبگران در خیابان پاسداران تهران به درجه شهادت نائل آمده بود، علو درجات آن شهید را از خداوند متعال مسئلت کرد.

این شهید، فرزند «مرسل بایرامی» کارمند بازنشسته نیروی هوایی ارتش است.