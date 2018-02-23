انتقاد کمالوند از زمین چمن تختی/ راه رفتن هم در این زمین سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر نفت تهران در ورزشگاه تختی اظهار کرد: بازی کیفیت فنی نداشت و اصلاً نمی‌توانیم در این خصوص صحبت کنیم، زیرا چمن ورزشگاه بسیار افتضاح است و من تعجب می‌کنم که چرا مسئولان ورزشگاه به زمین چمن رسیدگی نمی‌کنند.

وی ادامه داد: سال به سال از کیفیت زمین ورزشگاه کاسته می‌شود ولی هیچ‌کس به فکر آن نیست.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان افزود: بازی در این زمین سخت است و این روزها به جایی رسیده‌ایم که حتی راه رفتن در ورزشگاه تختی هم سخت شده و همیشه باید نگران این باشیم که مبادا دچار آسیب‌دیدگی شویم.

کمالوند در خصوص قضاوت خورشیدی هم گفت: از خورشیدی همان را انتظار داشتیم که انجام داد. او یک قضاوت بی‌نقص را در این دیدار انجام داد و تمام سوت‌هایش بدون مشکل بود.

وی درباره تعویض جبیری تصریح کرد: متأسفانه او را به زمین آوردیم که کمکمان کند اما جوان هم جوان‌های قدیم وقتی به زمین می‌آمدند، نقش مؤثری داشتند. این بازیکن آنقدر ضعیف بود که من مجبور به تعویض آن شدم.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان فصل بازی‌های زیادی نمانده اما تلاش می‌کنیم دیدارهای بعدی را با موفقیت به پایان رسانده و موقعیتمان را در جدول بهبود ببخشیم.