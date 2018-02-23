به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سی‌ام رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر جمعه ۵۴ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری در مجموعه سوارکاری این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۱۲۵ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله و هشت تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که پیمان قلرعطا با اسب احترام دشت ناز زودتر از خط پایان گذشت و بنیامین جرجانی با اسب ایران شاد بازرگان و محمد خوجملی با اسب آتش امین به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر بود که کمال صالح پور با اسب میس گلد عنوان اول را به دست آورد و بنیامین جرجانی با اسب المنار و امیر مختومی با اسب مگنوم به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی دو ساله با امتیاز ویژه (جام زنده یاد قربان کدخدا قائمی) به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که عبدالرحیم آرمیده با اسب ارس موفق به کسب مقام اول شد و آق اویلی بشگرد با اسب اکسل هج و ستار مهرانی با اسب طلا دار به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه تا هفت ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که آرمین آق آتابای با اسب بای بای زودتر از خط پایان عبور کرد و جواد آچاک با اسب پیر بابا و آق اویلی بشگرد با اسب جم استون به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که ستار مهرانی با اسب پاریس نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و کمال دلیجه عطا با اسب سیاتل ویو و جواد آچاک با اسب پرسا نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های تروبرد داخلی سه تا پنج ساله و ۳۶ تا ۴۶ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که ابوطالب چاریزاده با اسب پانامرا موفق به کسب مقام اول شد و ستار مهرانی با اسب نجیب خان و بنیامین جرجانی با اسب لاکی بویز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

ستار مهرانی بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته سی‌ام رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، ستار مهرانی با کسب یک مقام نخست، یک مقام دوم و یک مقام سوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت و پیمان قلرعطا، کمال صالح پور، عبدالرجیم آرمیده، آرمین آق آتابای و ابوطالب چاریزاده هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های سی و یکم و سی و دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، ۱۰ و ۱۱ اسفند در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.