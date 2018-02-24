به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در پایان دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر گفت: بازی خوبی بود و هر دو تیم نمایش خوبی داشتند. با توجه به جایگاه ما و پرسپولیس بازی خوبی را برابر این تیم انجام دادیم. می توانستیم بازنده بازی نباشیم. در نیمه دوم می توانستیم گل بزنیم. در بازی که نباید بازنده می شدیم نتیجه را واگذار کردیم که به بازیکنان پرسپولیس تبریک می گویم.

وی در مورد تاثیر اختلافاتی که بین او و مسئولان باشگاه وجود دارد گفت: من این شرایط را تجربه کرده بودم. قبلا هم دو سال سختی کشیدیم تا قهرمان شدیم. الان هم باید ببینیم سیاست باشگاه برای آینده چیست. اگر خواستند که کنار این تیم هستم اگر هم نخواستند که می رویم.

ویسی در مورد حضور تیمش در نیمه نهایی جام حذفی و شانس فینالیست شدن گفت: امیدوارم بتوانیم برابر خونه به خونه به برتری برسیم و راهی فینال شویم تا در کنار استقلال تهران یک فینال تمام استقلالی را برگزار کنیم.