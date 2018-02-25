نیم میلیون نهال در سمنان غرس شد/ توزیع ۶۰۰ هزار نهال

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جلالی در نشست خبری بعدازظهر یکشنبه خود با حضور اصحاب رسانه به میزبانی منابع طبیعی سمنان از غرس ۵۲۵هزار اصله نهال در مناطق بیابانی استان خبر داد و تأکید کرد: این امر در راستای سیاست‌های منابع طبیعی برای مقابله با پدیده بیابان‌زایی در سال جاری و در سه هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی بیابانی استان صورت گرفته است.

وی افزود: در این طرح نهال‌هایی از گونه‌های تاغ و آتریپلکس که مقاوم به شرایط سخت آب و هوایی و همچنین مناسب برای تثبیت خاک و جلوگیری از بیابان‌زایی هستند، غرس شده است.

توزیع نهال بین مردم از ۱۵ اسفند

معاون فنی منابع طبیعی استان سمنان همچنین از توزیع نهال‌های نوروزی بین مردم در راستای سیاست‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌منظور ایجاد پارک، فضای سبز، بوستان روستایی، جلوگیری از بیابان‌زایی و نشاط اجتماعی در کنار ایجاد بادشکن اطراف مزارع خبر داد و تأکید کرد: در این طرح که همه‌ساله در اسفندماه برگزار می‌شود، ۶۰۰ هزار اصله نهال توزیع می‌شود.

جلالی بابیان اینکه توزیع نهال در سراسر استان سمنان هم‌زمان با هفته منابع طبیعی آغاز می‌شود، گفت: این نهال‌ها به‌صورت رایگان در بین اعضای طرح ملی نهضت سبز که طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و همچنین اداره کل منابع طبیعی استان سمنان انتخاب‌شده‌اند، توزیع می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی با موضوع اعضای جمعیت ملی نهضت سبز نیز گفت: طی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در استان سمنان، شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرداری‌ها، راه و ترابری و آموزش‌وپرورش، حمل‌ونقل و پایانه‌ها در زمره این افراد هستند اما نهال‌ها در بین مردم نیز توزیع می‌شود تا در مناطق مستعد شاهد کاشت درختانی مناسب باشیم.

نقش مهم درختان در مقابله با ریزگردها

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان درباره گونه‌های این نهال‌ها، توضیح داد: کاج مشهدی و مطبق، سنجد، سرو، اقاقیا، ابریشم مصری، زیتون‌تلخ، ارغوان، انواع توت و ... از نخستین روز هفته منابع طبیعی، در بین مردم توزیع می‌شود.

جلالی درباره نقش درختکاری در حفظ منابع طبیعی، بیابان‌زدایی و همچنین مقابله با ریز گردها نیز تأکید کرد: درخت می‌تواند علاوه بر نشاط اجتماعی و هوای پاک، خاک را نیز تثبیت و از روان شدن شن‌ها جلوگیری کند و درنتیجه غرس آن‌یکی از عوامل کاهش ریز گردها محسوب می‌شود.

وی افزود: برای مثال در روز پنجم اسفندماه، عملیات بیابان‌زدایی و مقابله با پدیده گردوغبار در مساحتی معادل ۱۳۰ هکتار از اراضی بیابانی ده نمک به اتمام رسید که این طرح بنا بر مطالعات انجام‌شده به‌منظور کنترل کانون‌های گردوغبار در این منطقه و محافظت از خطوط راه‌آهن با غرس ۱۳۰ هکتار نهال به اجرا درآمد.

معاون فنی منابع طبیعی استان سمنان گفت: عملیات نهال‌کاری باهدف ملی مقابله با بیابان‌زایی، تعدیل اثرات خشک‌سالی و مقابله با آثار زیان‌بار گردوغبار، ایجاد اشتغال در بین جوامع محلی و ارتقای سطح دانش و آگاهی آحاد جامعه نسبت به فرهنگ منابع طبیعی اجرا شد.