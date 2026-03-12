پویش «سرو ایران» در سمنان؛ توزیع ۲ هزار اصله نهال در تجمعات شبانه مردم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی عصر پنجشنبه در حاشیه توزیع نهال بین مردم سمنان اعلام کرد: در اقدامی بی‌سابقه و با هدف ترویج فرهنگ درخت‌کاری و زنده نگه‌داشتن رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و یاد شهدای جنگ رمضان ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با همکاری حوزه علمیه خواهران سمنان، طرح توزیع گسترده نهال را در اجتماعات شبانه مردم ولایتمدار سمنان اجرا کرد.

وی اظهار داشت: این ابتکار عمل که در قالب پویش ملی نهال‌کاری به نام پویش سرو ایران و برای بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی صورت گرفت، توزیع دو هزار اصله نهال در میان مشتاقان بود.

رهایی عنوان کرد: نهال‌های اهدایی، که با تلاش و پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تامین شده بود، با یاری و همت خواهران طلبه حوزه علمیه سمنان به دست مردم رسید.

وی بر عزم جدی این اداره کل برای گسترش فضای سبز و ترویج فرهنگ منابع طبیعی در پویش سرو ایران تاکید کرد و گفت: این رویداد که با استقبال پرشور شهروندان روبرو شد، نشان‌دهنده روحیه همکاری و تعهد عمیق مردم سمنان به مسائل زیست‌محیطی و انقلابی است. همکاری این دو نهاد، الگویی جسورانه برای اجرای طرح‌های مشابه و تاثیرگذار در سراسر کشور محسوب می‌شود.