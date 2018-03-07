به گزارش خبرنگار مهر، در خلاصه‌ کتاب «حوض نقره‌ای مهتاب» آمده است: «آمدم بپرسم پس استیومک کجاست که خودش گفت:شوهرم با یک دختر اسپانیایی ازدواج کرد و رفتن کاتالونیا. کاتالونیا اصلا کجای نقشه‌جغرافیا بود؟ فکر کردم دنیا می تواند خیلی بزرگ تر از حیاط خانه‌ قدیمی ما باشد، خیلی بزرگ تر از سفره ای که ما هرروز شش نفری دورش می‌نشستیم و آسمان همه جای دنیا اصلا همان رنگ آسمان بالای سر ما نیست.

«شبی که عزرائیل شدم؛ دیو من، صنعان تو؛ دروغگو دشمن خدا؛ باران موکل؛ مرد و مردانه؛ قهر قهر تا قیامت؛ قربانی؛ میهمانی از آمریکا؛ از ما بهترون و خانه قهرش آمده» داستان‌هایی هستند که در این مجموعه آمده اند.

تازه ترین عنوان از مجموعه داستان بزرگسال این نشر، دومین اثر تالیفی مرسده کسروی است. نخستین اثر وی با نام «زرد کادمیوم و داستان‌های دیگر» در نهمین دوره‌ مسابقه‌ داستانی جلال آل احمد نامزد دریافت جایزه در بخش داستان کوتاه شد.

کتاب «حوض نقره ای مهتاب»، مجموعه داستان های مرسده کسروی است که از سوی انتشارات پیدایش در ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.