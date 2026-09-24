https://mehrnews.com/x3d8RW ۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6957751 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ اسفراین در دویستوهشتمین اجتماع شبانه میزبان والدین شهدای میناب شد اسفراین- مردم ولایی اسفراین در دویستوهشتمین اجتماع شبانه خود، میزبان خانواده شهدای دانشآموز میناب بودند. دریافت 25 MB کد مطلب 6957751 کپی شد مطالب مرتبط مردم اسفراین دویست و هفتمین شب را در سنگر رزم ایستادند توزیع لوازمالتحریر میان نیازمندان اسفراین انجام شد زنگ ایثار و شهادت در اسفراین به صدا درآمد دویست و ششمین شب از گردهماییهای مردم ولایتمدار اسفراین سپری شد گرگان؛ موج ۲۰۸ تجمعهای شبانه با حضور مردم ادامه یافت از سنگر مسجد تا بیت رهبری؛ روایت محافظی که خود را «جانفدا» میدانست ۲۰۵ شب؛ روایتی که خاموش نشد برچسبها اسفراین تجمع مردمی ایران
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