  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

اسفراین در دویست‌وهشتمین اجتماع شبانه میزبان والدین شهدای میناب شد

اسفراین در دویست‌وهشتمین اجتماع شبانه میزبان والدین شهدای میناب شد

اسفراین- مردم ولایی اسفراین در دویست‌وهشتمین اجتماع شبانه خود، میزبان خانواده شهدای دانش‌آموز میناب بودند.

دریافت 25 MB
کد مطلب 6957751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها