به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آخرین قطره صدا (برای پیانو و ویولنسل)» تازه ترین اثر تالیفی کارن کیهانی پژوهشگر، آهنگساز و نوازنده شناخته شده موسیقی کشورمان توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» منتشر شد.

در توضیح این کتاب موسیقایی آمده است: «کتاب پیش رو، پارتیتور قطعه آخرین قطره‌ صد» از آلبوم «باغ بی‌برگی» (موسسه‌ فرهنگی-هنری ماهور، تابستان ۱۳۹۶) است. این اثر به سفارش آنسامبل نیواک و در بهار سال ۱۳۹۵ در تهران نوشته شده و در آذرماه همان سال در کنسرت گفتگوی این قطعه برای نخستین‌بار توسط خواهران زربخش در تالار رودکی تهران اجرا شده است.

آخرین قطره‌ صدا، نخستین قطعه از مجموعه‌ حباب‌ها (Bubbles) است. در این اثر تکنیک تقلید (ایمیتاسیون) نه به شکل غربی آن - که مبنای اصلی پلی‌فونی در موسیقی کلاسیک اروپایی است- بلکه از منظر تقلید در جواب آواز (در موسیقی کلاسیک ایرانی) به عنوان ایده‌ اصلی مورد استفاده قرار گرفته‌است و نتیجتاً در سرتاسر اثر، یکی از دو ساز ویولن و ویلنسل نقش آواز و دیگری نقش جواب‌آواز را ایفا می‌کنند؛ اگرچه این نقش بی‌وقفه جابه‌جا می‌شود.»